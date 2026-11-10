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GFX Marcus Rashford Rebel United

أجبر حكومة بأكملها على الرضوخ: كيف أظهر ماركوس راشفورد "المعنى الحقيقي للتمرد" في كرة القدم!

ناضل ماركوس راشفورد ضد فقر الأطفال والتفاوت الاجتماعي.. ولهذا السبب، دخل لاعب مانشستر يونايتد في صراع مع الحكومة، وشكك في توقعات لا تزال سائدة في عالم كرة القدم الاحترافية؛ وهي أنه على اللاعب أن يركز على كرة القدم قدر الإمكان، وأن يبقى بعيدًا عن الأمور الأخرى.. الجزء التاسع عشر من سلسلتنا «Rebel United».

Jochen Tittmar
ترجمه

  • ربما لن يخطر ببال المرء على الفور وصف ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بأنه متمرد. لكن هذا يرجع فقط إلى أن تمرده يختلف في شكله عن تمرد إريك كانتونا أو ماريو بالوتيلي أو ستيفان إيفنبرغ. فهو لا يبدأ بنوبة غضب، بل بذكريات.

    نشأ راشفورد في ويثينشو، وهو حي محروم اجتماعيًا في مانشستر. قامت والدته ميلاني بتربية خمسة أطفال بمفردها تقريبًا، واضطرت إلى العمل في وظائف متعددة لإعالة الأسرة.

    لم تكن الوجبات المدرسية المجانية والمساعدات الغذائية أمراً مجرداً بالنسبة للعائلة، بل كانت جزءاً أساسياً من حياتها اليومية. راشفورد يعرف ما يعنيه أن لا يكفي المال. قال ذات مرة لـبي بي سي: «كانت هناك أوقات لم يكن فيها ما نأكله. كنا نذهب للنوم فحسب».

  • كتب ماركوس راشفورد رسالة إلى الحكومة

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    دافع راشفورد عن توفير وجبات مدرسية مجانية

    "الأمر هنا لا يتعلق بالسياسة، بل بالإنسانية"

    كان بإمكانه أن يتخطى هذا الماضي بعد صعوده مع الشياطين الحمر ابتداءً من عام 2016. لكنه بدلاً من ذلك، جعل منه نقطة انطلاق لنضال تجاوز نطاق شخصه الخاص بكثير.

    عندما أُغلقت المدارس في المملكة المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020، واجه العديد من الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض خطر فقدان مصدر إعاشة مهم: الوجبات المدرسية المجانية. في البداية، لم ترغب الحكومة في مواصلة تقديم هذا الدعم خلال العطلة الصيفية. لم يكن ذلك مقبولاً بالنسبة لراشفورد. فقد كان يعرف، في النهاية، أهمية هذه الوجبات من تجربته الشخصية.

    بالتعاون مع منظمة «فاري شير» (FareShare) للمساعدة الغذائية، انخرط في جهود توفير الطعام للأطفال المحتاجين. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك. في يونيو 2020، نشر رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة، طالب فيها بمواصلة تقديم الدعم. كانت رسالته: «الأمر هنا لا يتعلق بالسياسة، بل بالإنسانية».

  • شاب يبلغ من العمر 22 عامًا ضد بوريس جونسون

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    شغل بوريس جونسون منصب رئيس وزراء إنجلترا في الفترة من 2019 إلى 2022

    أثمرت الضغوط. فقد غيّر رئيس الوزراء بوريس جونسون موقف حكومته، وأُعلن عن إنشاء صندوق صيفي لرعاية الأطفال المحتاجين. ومن المقرر أن يستفيد من هذا الصندوق حوالي 1.3 مليون طفل.

    لكن راشفورد لم يستسلم. وعندما رفضت الحكومة في البداية توسيع نطاق الدعم، أطلق عريضة وقع عليها أكثر من مليون شخص. وفي نوفمبر، تبع ذلك حزمة مساعدات حكومية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 450 مليون يورو آنذاك).

    وهكذا، أثار لاعب كرة قدم كان يبلغ من العمر 22 عامًا في ذلك الوقت نقاشًا سياسيًا ودفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها. كان ذلك أكثر من مجرد عمل خيري، وهو ما نراه أيضًا من لاعبي كرة قدم آخرين. فقد حوّل راشفورد شعبيته إلى ضغط سياسي.

    وربما أدى ذلك إلى إثارة فكرة في ذهنه مفادها أنه يمكن تحقيق المزيد. لم يكتفِ راشفورد بتخفيف المعاناة العاجلة فحسب، بل سعى إلى تغيير الظروف التي تؤدي إلى ظهور التفاوت الاجتماعي في المقام الأول.

  • ماركوس راشفورد يؤسس فريق عمل لمكافحة فقر الأطفال

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    كان ماركوس راشفورد يلجأ في السابق إلى عالم الكتب

    "أتمنى أن تتاح هذه الفرصة للهروب لجميع الأطفال"

    بالتعاون مع الشركات وسلاسل المتاجر الكبرى والمنظمات الخيرية، أسس فريق العمل المعني بفقر الأطفال الغذائي. وكان الهدف من هذا الفريق هو ممارسة الضغط السياسي ودفع عجلة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة فقر الأطفال. كما ركز اهتمامه على برنامج هيلثي ستارت (Healthy Start) الحكومي، الذي يتيح للأسر المؤهلة الحصول على قسائم غذائية لشراء منتجات مثل الحليب والفواكه والخضروات. ودافع راشفورد عن توسيع نطاق الدعم، وساهم مع الطاهي التلفزيوني توم كيريدج في لفت الانتباه إلى موضوع التغذية الصحية.

    وفي عام 2020، أسس ناديًا خاصًا للكتاب بالتعاون مع دار «ماكميلان للأطفال» (Macmillan Children's Books). كان يهدف إلى تمكين الأطفال من الأسر المحرومة من الوصول إلى الأدب. فقد كانت الكتب في طفولته غالبًا ترفًا. وقال: «كانت هناك أوقات كان من شأن الهروب إلى عالم الكتب أن يساعدني فيها حقًّا. أتمنى أن تتاح هذه الفرصة للهروب لجميع الأطفال، وليس فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها».

    لكن تمرد راشفورد لا يقتصر على القضايا الاجتماعية فحسب. فقد اتخذ موقفًا واضحًا ضد العنصرية. بعد خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2021، تعرض هو وجادون سانشو وبوكايو ساكا لإهانات عنصرية. وكان الثلاثة قد أضاعوا ركلات الترجيح.

  • ساعد ماركوس راشفورد أولئك الذين لا صوت لهم

    BRITAIN-ROYALS-FBL-AWARD
    AFP

    في عام 2020، منحت الملكة إليزابيث الثانية راشفورد لقب «عضو في وسام الإمبراطورية البريطانية».

    اعتذر راشفورد في البداية عن أدائه على أرض الملعب. لكنه أوضح أيضًا على الفور أين يقع بالنسبة له الحد الفاصل بين النقد المشروع والإقصاء العنصري. وقال: «يمكنني تحمل النقد الموجه لأدائي طوال اليوم. ركلة الجزاء التي سددتها لم تكن جيدة بما يكفي، كان يجب أن تدخل المرمى. لكنني لن أعتذر أبدًا عن هويتي وأصولي».

    في عصر كرة القدم الحديثة، لا يُعتبر موقف راشفورد أمراً بديهياً على الإطلاق. فلم يعد المحترفون مجرد رياضيين منذ زمن طويل، بل أصبحوا علامات تجارية، ووسائل إعلانية، بل وأصولاً مالية. وغالباً ما يتم التخطيط لتصريحاتهم العلنية بشكل استراتيجي لتجنب العواقب المحتملة. ومن يرغب في تجنب إثارة الجدل، يتحلى بالتحفظ. لا سيما فيما يتعلق بالمواقف السياسية التي قد تغضب الرعاة وتثير الجدل.

    لكن راشفورد قبل هذه المخاطر. فقد استغل شهرته لمساعدة الأشخاص الذين لا صوت لهم. وهو دليل على أن الرياضي المحترف، خاصة في عصرنا هذا، يمكنه ممارسة تأثير اجتماعي خارج الملعب أيضًا.

  • تمرد ماركوس راشفورد هو تمرد بناء

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    ومع ذلك، فإن راشفورد ليس من النوع الذي يبحث عن الصراع لمجرد الصراع، كما فعل ربما بعض الشخصيات البارزة الأخرى قبله. فتمرده بناء، لأنه يستند إلى قناعاته ويهدف إلى تحقيق غاية محددة.

    وبطبيعة الحال، لم يقضِ التزامه هذا على فقر الأطفال في بريطانيا. فحزم المساعدات لا تحل المشاكل الهيكلية بين عشية وضحاها. لكن راشفورد أظهر أن لاعب كرة قدم واحدًا يمكنه أن يحقق أكثر مما يمنحه النظام تقليديًّا.

    ربما يكون هذا بالضبط هو المعنى الحقيقي للتمرد في كرة القدم. ليس بالضرورة رفع الإصبع الأوسط أو خرق القواعد بشكل استعراضي. ربما يكمن في كسر توقعات اعتاد الجميع منذ زمن طويل على اعتبارها أمراً مفروغاً منه.