كابوس ريال مدريد الأسوأ.. ضربة رودري تمنح برشلونة الهيمنة على مورينيو مبكرًا!

كانت هذه فرصة نادرة للتعاقد مع أحد أفضل لاعبي العالم بسعر رخيص، وحاول كل من ريال مدريد وبرشلونة استغلال هذا الوضع لصالحهم.

فلا تتاح الفرصة كل يوم لضم أفضل لاعب خط وسط مدافع في العالم وأحد أبرز نجوم بلادك، خاصة عندما تكون الظروف مواتية كما هو الحال في موقف رودري، وهو أمر أدركه القطبان الإسبانيان جيدًا.

ورغم أن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بأمل ضعيف في توقيع اللاعب على عقد جديد، تشير أحدث التقارير إلى أن النادي مستعد لقبول مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 81 مليون دولار، للسماح للفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 بالرحيل هذا الصيف، بسبب دخول اللاعب في آخر 12 شهرًا من عقده.

وقد ألمح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صراحة إلى رغبته في العودة إلى إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة، ولا يمكن لومه على الشعور بأن أسباب بقائه في مانشستر قد انتهت. فقد أدى رحيل المدرب بيب جوارديولا إلى إنهاء حقبة كاملة، تمامًا كما حدث مع لاعبين آخرين، وهناك شعور قوي بأن هذا هو الوقت المناسب لرحيل النجم الإسباني.

وبحكم سنه، سيشعر رودري أنه لا يزال قادرًا على العطاء لعامين أو ثلاثة أعوام في أعلى المستويات، بشرط الحفاظ على لياقته واستغلال ذكائه الكروي الكبير ليبقى مؤثرًا قدر الإمكان على أرض الملعب.



