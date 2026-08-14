غياب ريال مدريد .. إيتو وميليتو وإبراهيموفيتش وأفضل 10 صفقات أبرمها مورينيو
عاش جوزيه مورينيو صيفاً حافلاً للغاية. فريق ريال مدريد في طور إعادة البناء بعد إعادة المدرب البالغ من العمر 63 عاماً لفترة ثانية على مقاعد البدلاء، عقب فشله في التتويج بأي لقب كبير على مدار الموسمين الماضيين.
منح ريال مدريد ثقته الكاملة لمورينيو، إذ أنفق ما مجموعه 200 مليون يورو (171 مليون جنيه إسترليني/231 مليون دولار) على يان ديوماندي ومارك كوكوريا ودينزل دومفريس، بينما انضم كل من برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي أيضاً بصفقات انتقال حر.
وبإضافة هؤلاء إلى تشكيلة تضم بالفعل نجوماً كباراً مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، يبدو ريال مدريد جاهزاً لمنافسة برشلونة على السيادة المحلية والذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.
مورينيو، الذي يُعد موضوع فيلم وثائقي جديد ضخم على منصة نتفليكس، قاد ريال مدريد إلى التتويج بلقب الليجا في موسم 2010-11 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، كما يتفاخر بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر على التوالي. لذا، سيكون واثقاً للغاية من تحقيق المزيد من النجاحات في سانتياجو برنابيو والحصول على أقصى قيمة مقابل ما أُنفق على الوافدين الجدد.
يثبت التاريخ أن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد يمتلك عيناً ثاقبة في اكتشاف المواهب واقتناص الصفقات المميزة. في ما يلي، يستعرض GOAL أفضل 10 صفقات في مسيرة مورينيو المبهرة حتى الآن...
10. زلاتان إبراهيموفيتش (من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد، انتقال حر)
عاد إبراهيموفيتش للعمل مع مدربه السابق في إنتر، مورينيو، عندما انضم إلى يونايتد بصفقة انتقال حر في عام 2016، بعد أن قدّم أكثر مواسم مسيرته تهديفًا. فقد سجّل السويدي 50 هدفًا في 51 مباراة في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، رغم أن بعض المنتقدين رأوا أن يونايتد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في وقت متأخر جدًا من مسيرته.
وبأسلوبه المتغطرس الذي يميّزه، أسكتهم إبراهيموفيتش بتسجيله 28 هدفًا مع يونايتد في موسم 2026-17، بما في ذلك ثنائية في نهائي كأس الرابطة الذي فاز به الفريق على ساوثهامبتون، كما لعب دورًا محوريًا في مشوارهم نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي.
وأصابت المهاجم المخضرم إصابة خطيرة أفسدت موسمه الثاني في أولد ترافورد قبل أن ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي، لكنه رحل كبطل محبوب لدى الجماهير بعدما منح الفريق عقلية شرسة تسعى دائمًا للفوز.
9. سيسك فابريجاس (من برشلونة إلى تشيلسي، 27 مليون جنيه إسترليني)
اعتُبر تعاقد تشيلسي مع سيسك فابريغاس في عام 2014 نوعًا من المقامرة في ذلك الوقت، بعد فترة قضاها في برشلونة على مدى ثلاث سنوات لم تكن بالمستوى المأمول. غير أن مورينيو نجح في استخراج أفضل ما لدى لاعب وسط آرسنال السابق، الذي سجّل رقمًا مذهلًا بلغ 18 تمريرة حاسمة في عامه الأول بينما اجتاح تشيلسي طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب بذكاء دورًا في مركز أعمق قليلًا ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم.
وصفه مورينيو بأنه "المايسترو"، فقد ارتقت عبقرية فابريجاس الإبداعية بتشيلسي إلى مستوى آخر، وكان يتمتع بانسجام يكاد يكون تخاطريًا مع رأس الحربة دييغو كوستا. كما دام تأثير الإسباني طويلًا بعد رحيل مورينيو، إذ قاد تشيلسي إلى لقب دوري آخر في موسم 2016-17 تحت قيادة أنطونيو كونتي.
8. مايكل إيسيان (من ليون إلى تشيلسي، 24.4 مليون جنيه إسترليني)
حطّم تشيلسي رقمه القياسي في الانتقالات للتعاقد مع مايكل إيسيان قادمًا من ليون في صيف 2005، وأثبت لاعب الوسط الغاني أنه كان يستحق كل قرش أُنفق عليه. كان إيسيان لاعب الوسط المثالي القادر على تغطية أرجاء الملعب من الدفاع إلى الهجوم، إذ امتلك القوة البدنية التي مكّنته من التفوق على أي منافس، إلى جانب قراءته الرائعة للعبة.
كما كان يميل إلى الأداء المبهر، حتى إن تسديدته المذهلة من مسافة بعيدة في شباك آرسنال في ديسمبر 2006 تُعدّ واحدة من أعظم الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان إيسيان المحرّك وراء التتويج الثاني لتشيلسي بلقب الدوري تحت قيادة مورينيو، وبقي في النادي لتسعة أعوام، ونال خلالها أيضًا لقب دوري أبطال أوروبا.
وبعد ذلك الوداع المجيد في تشيلسي، جلبه مورينيو إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل. وقد لخّص المدرب البرتغالي مدى تأثير إيسيان في جملتين قصيرتين قائلًا: «لو كان بإمكاني امتلاك 11 لاعبًا مثل إيسيان، لفزت بكل شيء. لقد كان مذهلًا، المحترف المثالي.»
7. بيني مكارثي (من سيلتا فيجو إلى بورتو، 3 ملايين جنيه إسترليني)
تعرّف بيني مكارثي على مورينيو للمرة الأولى خلال فترة إعارته إلى بورتو في موسم 2001-02، حيث سجّل 12 هدفًا في 11 مباراة فقط في الدوري البرتغالي، لكن القيود المالية حالت دون شرائه بشكل نهائي. ولحسن حظ بورتو، بالكاد لعب مكارثي مع سيلتا في الموسم التالي، ما مهّد الطريق أمام صفقة بسعر مخفّض بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني، وهي صفقة أثبتت أنها ضربة معلّم.
كان المهاجم الجنوب أفريقي أفضل هدّاف لبورتو في موسمه الاستثنائي 2003-04 برصيد 25 هدفًا، اثنان منها جاءا في الفوز الشهير على مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
كان بإمكان مورينيو الاعتماد على مكارثي في استغلال أنصاف الفرص والضغط بلا هوادة، كما كان يتمتّع بإدراك مكاني من الطراز الرفيع. امتلك بورتو حينها لاعبين أكثر موهبة من الناحية الفنية نالوا حصة أكبر من الإشادة عند تحقيق ثنائية الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا، لكن لم يجتهد أحد غيره بهذا القدر لتعظيم قدراته.
6. دييجو كوستا (من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي، 32 مليون جنيه إسترليني)
قال مورينيو لـBBC Sport: "إنه أحد أفضل المهاجمين في الوقت الحالي في كرة القدم"، وذلك بعدما شاهد دييجو كوستا يسجل ثلاثية لصالح تشيلسي في الفوز بنتيجة 4-2 على سوانزي في سبتمبر 2014. وأضاف: "إنه لاعب مميز". ولم يكن بمقدور أحد أن يعترض على أي من هاتين العبارتين مع نهاية ذلك الموسم، إذ أنهى كوستا مسيرته الموسمية بتسجيل 20 هدفًا في 26 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما برّر تمامًا المبلغ الذي دفعه تشيلسي لأتلتيكو مدريد مقابل خدماته والبالغ 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار).
وقد منحت فعاليته أمام المرمى وقوته المرهبة كمهاجم صريح تشيلسي أفضلية في سباق اللقب، إذ كان يفرض هيمنته على دفاعات الدرجة الأولى الإنجليزية بسهولة أسبوعًا تلو الآخر. وفي ما يخص العناد والدهاء الخالص، لم يكن لكوستا نظير، وقد رسّخ تلك السمعة عندما أحرز ميداليته الثانية كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017.
5. دييجو ميليتو (من جنوى إلى إنتر، 22 مليون جنيه إسترليني)
لم يكن دييجو ميليتو، البالغ من العمر 30 عامًا، اسمًا معروفًا على الإطلاق حين انتقل إلى إنتر قادمًا من جنوى في مايو 2009. فقد سجّل 77 هدفًا على مدار أربع سنوات مع ريال سرقسطة وجنوى، لكنه لم يلعب قط على أعلى المستويات.
ومع ذلك، خطا ميليتو خطوته نحو القمة دون أي عثرة، ليصبح "قاتل" مورينيو في منظومة قائمة على المرتدات كانت تناسبه تمامًا. فلم يكن ثلاثي إنتر التاريخي ليتحقق أبدًا لولا اللاعب الأرجنتيني؛ إذ سجّل هدف الفوز أمام روما في نهائي كأس إيطاليا، والهدف الوحيد في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي خارج الديار أمام سيينا لحسم لقب "سكوديتو"، وسجّل هدفَي الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكأن كل ذلك لم يكن كافيًا، سجّل ميليتو أيضًا في جميع أدوار خروج المغلوب الأخرى بدوري أبطال أوروبا. لقد كان بارعًا في توقيت انطلاقاته، وأظهر رباطة جأش لا تخطئ داخل منطقة الجزاء ومحيطها، فضلًا عن بذله جهدًا جبارًا لاستعادة الكرة كلما فقد إنتر الاستحواذ. وليس ميليتو أفضل صفقة في مسيرة مورينيو، لكنه يبرز باعتباره الأكثر ذكاءً.
4. ويسلي شنايدر (من ريال مدريد إلى إنتر، 13 مليون جنيه إسترليني)
باع ريال مدريد فيسلي شنايدر إلى إنتر في أغسطس 2009 مقابل نصف المبلغ الذي كان قد دفعه لأياكس قبل عامين، إذ جرى التضحية بلاعب الوسط بشكل أساسي لإفساح المجال أمام الثنائي النجم كريستيانو رونالدو وكاكا. أما مورينيو فقد أظهر تقديرًا أكبر بكثير لمواهب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا منذ البداية، حيث بنى تشكيلة إنتر حول اللاعب الهولندي.
تألق شنايدر في مركز صانع الألعاب رقم 10، وقدّم العديد من أفضل مبارياته على مسرح دوري أبطال أوروبا، وأبرزها في فوز إنتر التاريخي 3-1 على برشلونة في نصف النهائي، حيث سجّل هدفًا وصنع آخر.
وقد صنع أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في نسخة 2009-10 من البطولة (6 أهداف)، كما سجّل هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 89 ضد دينامو كييف في دور المجموعات، الذي أنقذ إنتر من خروج مبكر محرج.
كان من المؤسف أن ناخبي الكرة الذهبية لم يقدّروا عامه المذهل حق قدره، وهو العام الذي شمل أيضًا الوصول إلى نهائي كأس العالم مع منتخب هولندا. كان يستحق الفوز بالجائزة، لكنه بطريقة ما لم يدخل حتى ضمن المراكز الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فإن نيل امتنان مورينيو مدى الحياة كان بمثابة عزاء جيد. وقال المدرب السابق لإنتر في وقت سابق من هذا العام: «فيس منحني الثلاثية، ومنحني أفضل عام في مسيرتي كلها».
3. ريكاردو كارفاليو (من بورتو إلى تشيلسي، 20 مليون جنيه إسترليني)
اصطحب مورينيو معه ريكاردو كارفاليو عندما انتقل من بورتو إلى تشيلسي في عام 2004، وشرع قلب الدفاع البرتغالي في ترسيخ مكانته كواحد من أفضل قلوب الدفاع في العالم.
أقام كارفاليو تفاهمًا فوريًا مع جون تيري، وقدّم ثنائيهما المرعب الأساس الصلب الذي مكّن تشيلسي من الفوز بأول لقب دوري له منذ 50 عامًا.
بصفته قائدًا، صنعت مساهمات تيري الحاسمة عناوين أكثر مع تسجيل تشيلسي رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأقل عدد من الأهداف التي تُستقبل على الإطلاق في موسم واحد (15)، لكن قدرات كارفاليو على استباق اللعب وبراعته الفنية كانتا لا تقلان أهمية. كما كان الدولي البرتغالي سريعًا بشكل خادع، حاضرًا دائمًا لقطع الكرات البينية الخطيرة والتعامل مع المهاجمين العائدين.
وصف مورينيو كارفاليو ذات مرة بأنه "المدافع المثالي" بالنسبة له، ومن المؤكد أن تشيلسي لم يمتلك أي لاعب آخر مثله. وقد اجتمعا للمرة الثالثة في ريال مدريد عام 2010، حيث فازا معًا بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
2. صامويل إيتو (من برشلونة إلى إنتر، 40 مليون جنيه إسترليني + إبراهيموفيتش)
شعر مورينيو بـ"الغضب" بعد رؤيته إبراهيموفيتش يغادر إنتر متجهاً إلى بطل أوروبا برشلونة بقيادة بيب [وارديولا في يوليو 2009. كان المهاجم السويدي قد قاد النيراتزوري للتو إلى لقب الدوري الإيطالي بتسجيله 29 هدفاً، لكنه دفع باتجاه الانتقال إلى برشلونة رغبةً منه في وضع يده على لقب دوري أبطال أوروبا.
لكن الصفقة تحولت إلى عملية رائعة بالنسبة لإنتر، إذ حصلوا في المقابل على مبلغ قدره 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) ساعد في تمويل صفقتي ميليتو وaنايدر، كما انتقل صامويل إيتو إلى سان سيرو قادماً من كامب نو.
وقال مورينيو للتلفزيون الإيطالي: "لا يوجد مدرب يسعده أن يفقد إبراهيموفيتش، لكن لا أحد لا يسعده أن يمتلك إيتو، فقد خسرنا لاعباً كبيراً لكننا حصلنا على آخر".
حرص إيتو على ألا يُشعر أحداً بغياب إبراهيموفيتش، رغم انتقاله من مركزه المعتاد كرأس حربة إلى الجناح. فقد تخلى النجم الكاميروني عن غروره ليصبح مقاتلاً في صفوف مورينيو، مقدّماً الانضباط الدفاعي على البريق الهجومي. ومع ذلك سجّل 16 هدفاً بينما اكتسح إنتر كل الألقاب المتاحة في موسم 2009-2010، لكن استعداد إيتو للقيام بالمهام الشاقة كان أمراً بالغ الأهمية لمنظومة مورينيو.
لم يسبق لأي لاعب آخر أن حقق ثلاثيتين قاريتين متتاليتين مع ناديين مختلفين، وقد جعل فوز إنتر على برشلونة إبراهيموفيتش في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأمر أكثر عذوبةً بالنسبة لإيتو. كانت تلك المرة الأولى التي يتفوق فيها مورينيو على جوارديولا، وقد كانت لسعةً باقية الأثر.
1. ديدييه دروجبا (من مارسيليا إلى تشيلسي، 24 مليون جنيه إسترليني)
باعترافه الشخصي، لم يكن ديدييه دروجبا على قدر التوقعات في موسمه الأول مع تشيلسي، إذ سجّل 10 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعله يفكّر في العودة إلى مارسيليا قبل موسم 2005-06. لكن مورينيو كان يدرك حجم الإمكانات التي يملكها، ونجح في ثنيه عن ذلك القرار.
وقال دروجبا في تصريحات لصحيفة The Sun عام 2018: «قال لي: إذا كنت تريد أن تكون الملك الوحيد، فعُد إلى الفريق الذي كنت تلعب معه من قبل وسجّل 100 هدف. لكن هنا في تشيلسي يوجد 22 ملكًا، لذا عليك أن تتقبّل ذلك وأن تعمل مع الجميع. وإلا فعليك الرحيل». هذه الكلمات منحت دروجبا الدافع للمضي قدمًا وليصبح أسطورة خالدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
على مدى الموسمين التاليين، سجّل دروجبا 49 هدفًا في مختلف المسابقات، وحصد خلالها أول لقب هدّاف من بين لقبيه في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان لا يُقهر إطلاقًا عندما بلغ أوج مستواه، جامعًا بين القوة المرعبة والتحكّم الاستثنائي في اللمسة الأولى ليبثّ الخوف في نفوس أي منافس، وكان يعيش من أجل المباريات الكبرى.
غادر دروجبا تشيلسي عام 2012، بعدما سجّل برأسه هدف التعادل الذي لا يُنسى في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به الفريق على بايرن، لكن مورينيو أعاده بعد عامين وهو في سن الـ36. ورغم لعبه في الظل خلف كوستا، أحرز دروجبا سبعة أهداف مهمة في 40 مباراة في طريقه إلى ميداليته الرابعة كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع مورينيو إلى وصفه بأنه «أفضل صفقة في تاريخ تشيلسي من حيث القيمة».