عودة رونالدينيو .. عندما يصبح نداء المال أقوى من الإرث الكروي!

في الوقت الحالي، تنصبّ الأنظار بطبيعة الحال على عودة رونالدينيو الموعودة إلى الملاعب يوم الأحد، إذ أكّد مدرب رافينا أندريا ماندورليني أن نجم باريس سان جيرمان السابق سيلعب "نحو نصف ساعة"، رغم أنه خاض تدريبًا واحدًا فقط مع الفريق الأول منذ وصوله يوم الجمعة على متن طائرة خاصة.
وليس مستغربًا أن تُباع التذاكر بأكثر من ضعف قيمتها المعتادة، فيما أُقيم مدرج مؤقت (يحمل اسم 'R10' بطبيعة الحال) خصيصًا لهذه المناسبة، ويشعر تشيبرياني بفخر خاص لكون أنظار عالم كرة القدم ستتجه إلى دوري يعترف بصراحة بأنه كثيرًا ما يمرّ "دون أن يلاحظه أحد".
وقال مدافعًا عن رأيه: "عندما تصدّر رونالدينيو ورافينا العناوين حول العالم خلال كأس العالم، أظهر ذلك أن كرة القدم في المدن الصغيرة يمكن أن تجذب الاهتمام في أي مكان." "إذا استطعنا توجيه الأنظار نحونا، فإن الدوري بأكمله سيستفيد، من حقوق البث والرعاية إلى الحضور الجماهيري."
وبهذا المعنى، تمثّل عودة رونالدينيو الخطوة الأولى نحو شيء أكبر بكثير، على الأقل من وجهة نظر رافينا. وصرّح تشيبرياني: "سأقولها بوضوح، لأنني أعمل بشكل أفضل عندما ألتزم علنًا: على رافينا أن يصل إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ومع مرور الوقت، أن ينافس على المستوى الأوروبي." "سيتطلب ذلك صبرًا وبنية قوية، لكن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه.
"رونالدينيو أكثر من مجرد لاعب يرتدي القميص لليلة واحدة. إنه سفيرنا العالمي وشريك طويل الأمد في هذا المشروع."
ويدرك تشيبرياني أن رافينا سيحتاج إلى أكثر من مجرد قوة رونالدينيو الجاذبة كي يتسلق سلّم كرة القدم الإيطالية، ولهذا كان متحمسًا بالقدر نفسه تقريبًا لإقناع المدير التنفيذي والمدير الرياضي السابق الأسطوري لميلان أريدو برايدا بتولي منصب نائب الرئيس. بات برايدا في الثمانين من عمره الآن، لكن مجرد مشاركته يضيف مستوى هائلًا من المصداقية إلى مشروع لم يكن مستغربًا أن يُوصف رافينا بسببه بأنه "كومو المقبل".
وأوضح تشيبرياني لصحيفة الـGazzetta: "هذا بالتأكيد أمر يجعلنا فخورين، لكن الفارق الجوهري هو أن ملكيتنا محلية ومتجذّرة بعمق في المجتمع. رافينا هي موطني، وحلمي الذي رافقني طوال حياتي كان دائمًا أن أحوّل كل مشجع كرة قدم شاب في المنطقة إلى مناصر لنادي مدينتنا. أمامنا الكثير من العمل، بدءًا من منشآتنا.
"مديرنا العام، باولو سكوكو، الذي يقوم بعمل رائع، يشرف على تطوير مركز التدريب الجديد والحديث الخاص بنا، والذي يُفترض أن يكون جاهزًا بحلول يناير. بعد ذلك، سنوجّه اهتمامنا إلى الملعب. نحن ننهي حاليًا أعمال التجديد في ملعب بينيلّي، لكن رؤيتنا هي بناء ملعب جديد تمامًا، مزوّد بمكاتب وفندق تشيبرياني.
"إذًا، لدينا الكثير من الأفكار والطموحات الكبيرة. ومشروع رونالدينيو ليس سوى نقطة الانطلاق."