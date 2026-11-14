عودة رونالدينيو .. عندما يصبح نداء المال أقوى من الإرث الكروي!

عندما أعلن نادي رافينا عن التعاقد مع رونالدينيو في يونيو من هذا العام، كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد نوع من الدعاية. لم يصدّق أحد حقًا أن واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم شعبية على الإطلاق يستعد للعودة في سن الـ46.

لكن يبدو أن العودة حقيقية بالفعل. فرونالدينيو سيستأنف فعليًا مسيرته كلاعب مع فريق من الدرجة الثالثة يقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، ولم يسبق له حتى أن لعب في الدوري الإيطالي من قبل.

قال رئيس نادي رافينا إنياتسيو تشيبرياني منذ بداية هذه القصة الغريبة نوعًا ما إن "الحلم" كان أن يخوض رونالدينيو أولى مبارياته في ديربي ضد الغريم المحلي فورلي، وها هو الحلم على وشك أن يتحقق، إذ يُنتظر أن يشارك الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 بشكل ما في مواجهة الأحد ضمن دوري الدرجة الثالثة الإيطالي على ملعب برونو بينيلي.

إذًا، ما الذي يحدث بالضبط؟ لماذا يعود رونالدينيو من اعتزاله؟ هل الأمر من أجل مباراة واحدة فقط؟ أم أنه يخوض عودة حقيقية بالفعل؟...