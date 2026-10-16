سقى شمبانزي خمرًا: إدموندو أخذ حماقاته إلى أقصى حد

إذا كان إدموندو يصدق القول بشأن هذا البند الغريب الخاص بالكرنفال في عقده مع فيورنتينا، وليس هناك ما يدعو لافتراض كذبه، فما كان ينبغي للمدرب جوفاني تراباتوني أن يثور غضبًا آنذاك.

فحين تضع بندًا في عقد مهاجم بارع ومثير للمشاكل بطبعه مثل إدموندو ألفيس دي سوزا نيتو يسمح له بالسفر إلى ريو دي جانيرو لحضور فعاليات الكرنفال، فلا يجب أن يصيبك الذهول إذا شد الرحال بالفعل نحو ريو دي جانيرو لقضاء 16 يومًا كاملة في منتصف الموسم من أجل ذلك الاحتفال.

حدث هذا الأمر في شهر فبراير من عام 1999، في مرحلة كانت الأقل إثارة للجدل والأعلى عطاءً في مسيرته الكروية، وإن لم يكن الارتباط بين الأمرين حتميًا. في صفوف نادي فيورنتينا المنافس ضمن الدوري الإيطالي، الذي كان يعد في ذلك الوقت المسابقة الأقوى عالميًا وإن تراجع ذلك البريق لاحقًا، شكّل إدموندو أشرس ثلاثي هجومي في ذلك الموسم بجانب زميله المهاجم جابرييل عمر باتيستوتا وصانع اللعب روي كوستا.