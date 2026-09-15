رحيل جوارديولا لم يغيرهم.. مانشستر سيتي وجد نفسه مع ماريسكا والمدينة زرقاء رغم إشارات كاريك!
يُمكن التسامح مع جماهير مانشستر يونايتد إذا اعتقدت أن الأمور في المدينة قد بدأت أخيرًا تصب في مصلحتها من جديد. فقد حصدوا نقاطًا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم بعد تعيين مايكل كاريك مديرًا فنيًا مؤقتًا في منتصف يناير، وكانت أولى النقاط الثلاث ثمرة فوز مستحق تمامًا بنتيجة 2-0 على مانشستر سيتي في ديربي أولد ترافورد.
وأنهى فريق كاريك الموسم متأخرًا بسبع نقاط فقط عن سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وتابع بحماس مفعم بالأمل بيب جوارديولا وهو يؤكد نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب على مدى عشر سنوات في ملعب الاتحاد. فلم يسبق ليونايتد على الإطلاق أن أنهى الموسم فوق جاره في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، لكن كانت هناك أسباب تدعو للثقة في أن يتغير ذلك في موسم 2026-27، خاصة بعد صيف شهد أيضًا توديع سيتي لعدد من اللاعبين المحبوبين، من بينهم رودري وبرناردو سيلفا وجون ستونز.
لكن الآن، وبعد أربع مباريات فقط من الموسم الجديد، عاد إحساس مألوف يخيّم على مانشستر مجددًا. فالمدينة لا تزال زرقاء بلا شك.
انتقام حلو المذاق
حقق سيتي انتصارًا على جاره في أولد ترافورد يوم الأحد، بعدما ضمن فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 رفعه إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف حامل اللقب آرسنال بفارق الأهداف، وحافظ على انطلاقته المثالية بنسبة 100 بالمئة في الموسم. وتحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، نجح الفريق في تحقيق ذلك رغم أنه لعب 67 دقيقة بعشرة لاعبين فقط.
طُرد فيل فودين في منتصف الشوط الأول بعد أن سدد ركلة تجاه برونو فيرنانديش في تصرف أحمق نمّ عن نفاد الصبر. لم يكن هناك احتكاك يُذكر، وكان فيرنانديش يستحق العقوبة أيضًا على رد فعله المسرحي المبالغ فيه بشكل سخيف. لكن فودين لا يلوم إلا نفسه، إذ ترك سيتي أمام مهمة شبه مستحيلة.
لكن المدهش أن العزيمة الجماعية للفريق الضيف ازدادت منذ تلك اللحظة. فقد عدّل ماريسكا بذكاء تشكيلة سيتي إلى نظام 4-4-1 ضيّق المساحات في المناطق الوسطى، ما أجبر يونايتد على البحث عن الأطراف عبر الظهيرين باتريك دورجو ودييجو دالوت.
استحوذ أصحاب الأرض على معظم الكرة، لكن أداءهم أصبح متوقعًا أكثر من اللازم، وتمكن سيتي بسهولة من التعامل مع أي عرضيات كانت تصل بعد أن تخلى عن الأجنحة ليكثّف تواجده داخل منطقة الجزاء.
كما دفع ماريسكا بإليمان ندياي بدلًا من ريان شرقي في الشوط الثاني، وزاد لاعب إيفرتون السابق من صلابة دفاع سيتي بمعدل عمله الدؤوب، بينما وفّر أيضًا منفذًا هجوميًا متفجرًا إلى جانب إيرلينج هالاند. حمل سيتي تهديدًا أكبر، وتمكن في النهاية من كسر التعادل عند الدقيقة الستين، عندما حوّل هالاند عرضية يوسكو جفارديول داخل الشباك عند القائم البعيد.
تشتيت تقنية الفيديو المساعد للحكم
حافظ سيتي بعدها على تقدمه ليحقق الفوز بأسلوب مريح إلى حد ملحوظ، لكن يونايتد لديه أسباب ليكون مستاءً للغاية من هدف هالاند الحاسم. فقد أُلغي الهدف في البداية، إذ بدا النرويجي في موقف تسلل عندما لعب جفارديول الكرة، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد وتوصي حكم الساحة مايكل أوليفر باحتساب الهدف.
وتبيّن أن هالاند لم يكن في موقف تسلل، لكن إنزو فيرنانديز كان متقدمًا كثيرًا على آخر المدافعين عندما حاول لعب الكرة قبل أن تصل إلى زميله النرويجي. ولم تعتبر تقنية الفيديو المساعد ذلك سببًا كافيًا لإلغاء الهدف لأن فيرنانديز لم يلمس الكرة، لكنه كان بوضوح يحجب مجال رؤية ليساندرو مارتينيز، وبدا أنه أثّر على قدرته على إبعاد الخطر.
وحتى إن قبلتَ على مضض أن قدم دورجو، الذي حاول قطع عرضية جفارديول على الجهة البعيدة من الملعب، كانت متقدمة على قدم هالاند بمليمترات معدودة، فمن المستحيل تقريبًا الجدال بأن فيرنانديز لم يكن متدخلًا في اللعب. ووصف كاريك القرار بأنه "مذهل"، بينما نعته مارتينيز بأنه "ظلم"، حتى إن مدافع سيتي السابق مايكا ريتشاردز اعترف بأن الحكام أخطأوا في تقديره داخل استوديو Sky Sports.
وبعد ساعات قليلة فقط من صافرة النهاية، اعترفت هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بوقوع "خطأ في التقدير" بشأن الهدف الذي زاد في نهاية المطاف من بؤس يونايتد فحسب، لأنه لا يغيّر النتيجة النهائية. لكن سيتي استحق حظه، ولا يمكن لفريق كاريك الباهت الذي يفتقر إلى الإبداع أن يختبئ خلف تقنية الفيديو المساعد.
لا روح قتالية
كانت الدقائق الـ23 الأولى من المباراة حذرة، لكن كان يفترض أن يمنح تصرّف فودين المتهوّر مانشستر يونايتد دفعة جديدة. بدلًا من ذلك، ظلّ اللاعبون يمررون الكرة بشكل عرضي أو للخلف باستمرار، ويقذفون الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل عشوائي، ويسددون كرات ارتجالية من مسافات بعيدة.
سدّد كوبي ماينو أفضل تلك المحاولات فأصابت القائم، كما أصاب ماركوس راشفورد العارضة من ركلة حرة، لكن يونايتد لم يتمكن سوى من تسديد كرتين على المرمى رغم أفضليته العددية. جاءت الثانية في الوقت بدل الضائع، وكانت أفضل فرصة له في المباراة بلا منازع؛ إذ نجح فيرنانديز أخيرًا في تمريرة عمودية دقيقة وضعت بريان مبيومو في مواجهة المرمى، لكن محاولة اللاعب الكاميروني جاءت على الارتفاع المثالي ليبعدها حارس مانشستر سيتي الأول جيانلويجي دوناروما إلى ركلة ركنية.
بدا يونايتد جامدًا ومفتقدًا تمامًا للهوية. كم مرة قيلت كلمات بهذا المعنى خلال الأعوام الـ13 الماضية؟ وعلى النقيض التام، بذل لاعبو سيتي جميعًا كل ما لديهم من جهد، وأظهروا شجاعة كبيرة في كل مرة استعادوا فيها الكرة.
وقال هالاند عندما سُئل عن روحهم الجماعية: «كان علينا تغيير الخطة، لكن إنزو (ماريسكا) وضع لنا خطة تلعب على نقاط قوتنا المختلفة. بالنسبة لي شخصيًا، عليّ أن أكون حاضرًا في انتظار الفرصة، وعليّ أن أكون جاهزًا لتنفيذها. كما نحتاج إلى مقاتلين في الفريق، ولدينا الكثير منهم. انظروا إلى خط وسطنا، إنهم يحبون القتال!
أنا سعيد للغاية بكل واحد منا، وفخور جدًا جدًا بالجميع. أن تحافظ على الكرة بعيدًا في أولد ترافورد بعشرة لاعبين، تلك هي الشخصية».
لسوء حظه، لا يمتلك يونايتد ما يكفي من الشخصية أو روح القتال، ولهذا السبب لا تزال الهوة بين الناديين شاسعة.
التخطيط المتفوق
يقف ماريسكا أمام مهمة شاقة حتى يقترب من مضاهاة إرث جوارديولا مع سيتي، لكن يصعب أن يكون قد ترك انطباعًا أوليًا أفضل من هذا. فقد حقق سيتي خمسة انتصارات من أصل خمس مباريات في كل المسابقات، ومن الواضح أنه لا يزال يمتلك الصلابة الجماعية اللازمة للمنافسة على أكبر الألقاب.
كما يستفيد المدرب الإيطالي من فترة انتقالات ممتازة شهدت إنفاق سيتي مبلغًا قياسيًا بلغ 456 مليون جنيه إسترليني (617 مليون دولار) على لاعبين جدد، وعلى رأسهم رباعي بارز هم فيرنانديز وندياي وإليوت أندرسون وأيوب بوعدي. لقد كانوا استباقيين في تعزيز صفوف الفريق لمنح ماريسكا أفضل فرصة ممكنة لتحقيق النجاح.
أما يونايتد فقد بات متأخرًا بالفعل بفارق ثماني نقاط عن سيتي لأن السير جيم راتكليف ومجموعة إنيوس أهملا فعل الأمر نفسه. فقد انضم يوري تيليمانس وكارلوس باليبا وأندري سانتوس لتجديد خط الوسط، لكن كاريك كان في أمس الحاجة أيضًا إلى مدافعَين إضافيَّين على الأقل، ومهاجم ينافس بنجامين سيسكو.
يدفع كاريك ثمن النهج المحافظ إلى حد يصعب فهمه الذي انتهجته إنيوس، ولا مفر من أنه سيفقد منصبه قريبًا. فيونايتد يعيش حالة من الفوضى خلف الكواليس في ظل الإدارة التي يقودها راتكليف تمامًا كما كان الحال حين كانت عائلة غليزر تسيطر بالكامل على العمليات الكروية. إنهم عالقون في دوامة من الإخفاق ستستمر لعام آخر على الأقل.
لن تكون هناك معركة جديدة على الصدارة في مانشستر؛ فسيتي لا يزال المتفوق بفارق كبير.