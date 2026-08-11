حينما يصبح الوالد أهم من الإبن: خورخي ميسي.. أب ووكيل وصديق وصمام أمان!

فُجعت الأوساط الرياضية العالمية بنبأ رحيل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، عن عمر يناهز 68 عامًا في مسقط رأسه بمدينة روزاريو الأرجنتينية.

لم يكن رحيل خورخي مجرد غياب لأب غالي على قلب نجله، بل كان إعلانًا لانتهاء حقبة استثنائية في تاريخ الإدارة الرياضية، حقبة نجح فيها رجل بسيط بدأ حياته كعامل في مصنع للصلب، في صناعة الإمبراطورية الأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الحديثة.

لقد أثبت خورخي عبر رحلته أن النجاح العظيم للأسطورة الأرجنتينية في المستطيل الأخضر، كان يستند إلى جدار فولاذي في الكواليس يحميه ويقود تفاصيله بحنكة وذكاء.



