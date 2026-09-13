حتى ميسي ويامال أحق منه: مورينيو تحدث بالصدق عن الكرة الذهبية.. لكن مبابي ليس المقصود!
بعد أيام قليلة من مشاهدته كيليان مبابي يسجل هاتريك رائعًا قاد به ريال مدريد إلى فوز ساحق بنتيجة 4-1 على ريال سوسيdداد في 26 أغسطس، سُئل جوزيه مورينيو عن رأيه في من يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2026. وعلى طريقته المعهودة، اغتنم الفرصة ليتحدى الآراء السائدة حول الجائزة.
وقال: "أفضل اللاعبين في العالم، هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم، ونحن نعرف من هم: إنهم هنا. بالنسبة لي، هناك لاعب واحد صنع، على المستوى الفردي، التاريخ هذا الصيف".
كانت تلك الجملة الأخيرة إشارة بطبيعة الحال إلى مبابي، الذي أصبح الهداف التاريخي الأول لكأس العالم بعد فوزه بالحذاء الذهبي لبطولة 2026 برصيد 10 أهداف في ثماني مباريات مع فرنسا. ومع ذلك، يُعتبر نجم ريال مدريد متأخرًا في سباق الكرة الذهبية خلف أمثال هاري كين ولامين يامال ورودري وأوليسي، لأنهم جميعًا فازوا بألقاب كبرى الموسم الماضي.
كما يحظى الثلاثي الأبرز في مشوار باريس سان جيرمان نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي وفيتينيا، بحظوظ كبيرة، لكن مورينيو يعتقد أن عملية التصويت المقبولة على نطاق واسع تشوبها عيوب جوهرية.
وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا يمكنك منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم. يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى واحد من أولئك اللاعبين الذين سيُفتقدون إلى الأبد عندما يعتزلون، مارادونا، رونالدينيو، رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ميسي، زيدان، إذا أردنا مكافأة دوري أبطال أوروبا، فلنمنحها للويس إنريكي. وبالنسبة للمنتخب الإسباني، فلنمنحها للويس دي لا فوينتي. أفضل لاعب في العالم شيء آخر، وهو ليس في باريس سان جيرمان ولا في منتخب إسبانيا".
مورينيو محق تمامًا في أن الكرة الذهبية ينبغي أن تكافئ في المقام الأول التألق الفردي بدلًا من ارتباطها الشديد بالألقاب الجماعية. ففي العصر الحديث، تحول التصويت إلى مسابقة شعبية بدلًا من أن يكون تقييمًا للموهبة الخالصة والتأثير. لكنه مخطئ في وضع مبابي في المرتبة الأولى بناءً على المعيار الأخير، وفي الإيحاء بأن الفرنسي يستحق أن يُذكر ضمن الفئة نفسها التي تضم عددًا كبيرًا من الأساطير الحقيقية لهذه اللعبة.
ثغرات في قضية مبابي
لكن مبابي تبنّى تمامًا كلمات مورينيو. وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هذا الأسبوع: "أعتقد أنه عندما تلعب لريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، يربطك الناس بهذه الجائزة. هناك الكثير من الناس يتحدثون عني وعن الكرة الذهبية. بالطبع لقد صنعت التاريخ في أهم المسابقات".
"أعتقد دائمًا أنني الأفضل في العالم، لكن لكل شخص رأيه الخاص. بالطبع، قد يكون هذا العام جيدًا لي للفوز بالكرة الذهبية. لكن الصحفيين هم من يصوّتون».
وقد تردد أن هناك بندًا في عقد مبابي مع مدريد يمنحه مكافأة قدرها 15 مليون يورو حال فوزه بالكرة الذهبية، لذا فليس مفاجئًا أن يسعى علنًا لتحقيق ذلك، وتدعم أرقامه المجردة المبهرة قضيته. فعلى مدار 44 مباراة مع ريال في الموسم الماضي، سجّل مبابي 42 هدفًا، وأضاف سبع تمريرات حاسمة أخرى إمعانًا في التألق. كما سجّل 16 هدفًا مع فرنسا خلال كأس العالم والتوقفات الدولية الخمسة التي سبقتها، ليصل إلى 58 هدفًا إجمالًا، وهو ثاني أعلى مجموع في أوروبا مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي والنرويج القاتل إيرلينج هالاند.
كما قدّم مبابي المطلوب في معظم أكبر مباريات مدريد، إذ هزّ الشباك ذهابًا وإيابًا في خسارتهم أمام بايرن ميونخ بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي مواجهتي الدوري الإسباني أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد، لينهي في نهاية المطاف هدافًا للبطولتين. لكن من الإنصاف القول إنه كان شديد التركيز على نفسه.
وبسبب تردده في العودة للدفاع، كان ريال يُغرَق في كثير من الأحيان خلال مرحلة التحولات. كما استمر في الانزياح نحو الجهة اليسرى ومزاحمة مساحة فينيسيوس جونيور، تمامًا كما فعل في عامه الأول في البرنابيو، ما ترك ريال مدريد بلا نقطة ارتكاز داخل منطقة الجزاء.
وكانت هناك مرات كثيرة جدًا بدا فيها عديم الفاعلية تمامًا، مثل خسارتي مدريد في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو وأوساسونا، وتعادلاتهم مع رايو فاييكانو وجيرونا وريال بيتيس، وخسارتهم بنتيجة 1-0 خارج أرضهم أمام ليفربول في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. أضف إلى ذلك أنه اختفى تمامًا في خسارة فرنسا بنتيجة 2-0 أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، ما يجعل تقييم مبابي لنفسه يبدو غير دقيق.
"لن أتوسّل"
شكّك كريستوف دوجاري، أحد الفائزين بكأس العالم رفقة فرنسا، في عقلية مبابي عندما ردّ على تصريحاته الجديدة بشأن الجائزة. وقال دوغاري لشبكة RMC Sport: "أن تطلب علنًا جائزة فردية بهذا الشكل، أجد ذلك أمرًا طفوليًا ومثيرًا للشفقة. لا يوجد أي شيء عظيم في طلبها، خصوصًا وأنك قائد منتخبك الوطني".
قد يكون هذا الكلام قاسيًا بعض الشيء، لكن وجهة النظر الكامنة وراءه تبدو صحيحة. فلو كان مبابي يستحق الكرة الذهبية حقًا، لما كان هناك أي داعٍ للحديث صراحةً عن حظوظه. فمجموع قدراته الكروية كان سيتحدث عن نفسه. هناك شعور باليأس في تصريحات مبابي، وكأنه بحاجة إلى الجائزة كنوع من التأكيد على قيمته. أما يامال، على النقيض من ذلك، فهو أكثر هدوءًا بكثير.
وقال الموهوب الشاب لبرشلونة: "كان هذا العام مذهلًا، مع برشلونة ومع إسبانيا. هناك فرصة لأن أفوز بها لأنني قدّمت عامًا رائعًا. لكنني لا أعتقد أنني بحاجة إلى خوض حملة. أنا فخور بالعام الذي قدّمته، بفوزي بكأس العالم والدوري الإسباني. لا يمكنني أن أطلب أي شيء آخر. هناك لاعبون آخرون كانوا في مستوى مذهل. لكن هذه مهمتكم أن تقرروا؛ أنا لن أتوسّل من أجل أي شيء".
مكافأة الإبداع
يستحق يامال التتويج بالكرة الذهبية أكثر من مبابي، لكن ليس لأنه فاز بكأس العالم والليجا. فبينما تألق مبابي مجدداً بصفته منهياً حاسماً للهجمات، هيمن يامال باستمرار على مرحلة البناء الهجومي بأكملها، وخصوصاً مع برشلونة.
فقد سجّل صاحب الـ19 عاماً 41 مساهمة تهديفية مع فريق هانزي فليك، وصنع 107 فرص في اللعب المفتوح عبر جميع المسابقات، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. وهذا هو نوع التأثير الذي يجب أن يمتلكه الفائز بالكرة الذهبية.
لقد أُنشئت جائزة جيرد مولر لتكريم أفضل مهاجم في موسم واحد وهي الجائزة التي، من المفارقة، سيفوّتها مبابي بالتأكيد لأن كين كان أكثر اللاعبين تسجيلاً في أوروبا برصيد 73 هدفاً مع بايرن ميونخ وإنجلترا، والحسم أمر ضروري أيضاً للدخول في حسابات الكرة الذهبية، لكن يجب أن يكون الفن والاجتهاد على القدر نفسه من الأهمية.
ولهذا السبب، وفي عالم مثالي، سيحتل يامال وكفاراتسخيليا المركزين الأولين عند الإعلان عن التصويت النهائي في لندن يوم 26 أكتوبر. فكلاهما لاعب جماعي يُلهم كل من حوله.
لقد حقق كفاراتسخيليا 17 مساهمة تهديفية في 16 مباراة مع احتفاظ باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول لاعب يسجّل هدفاً أو يصنع تمريرة حاسمة في سبع مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد، وعلى غرار يامال، اجتاز اختبار الأداء بامتياز بينما كان يطوّع المباريات لإرادته، متألقاً بصفته مراوغاً مدمّراً وصانع ألعاب مبدعاً في آن واحد.
مُغطّى عليه
الصفات ذاتها هي التي منحت ميسي كل واحدة من كراته الذهبية الثماني. بل يمكنك أن تجادل بأنه كان يستحق الفوز بالجائزة في كل عام بين 2009 و2023، لأنه ما من أحد اقترب من مضاهاة التأثير الشامل للساحر الأرجنتيني على أرض الملعب.
وسيكون الأمر بمثابة صدمة إذا فاز الشهر المقبل بكرته الذهبية التاسعة التي سترفع رقمه القياسي، لأن لجنة الحفل ستعاقبه على لعبه كرة القدم على مستوى الأندية خارج أوروبا. فحصيلة ميسي المذهلة التي بلغت 52 هدفاً وتمريرة حاسمة في 30 مباراة فقط في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي خلال فترة التأهل للكرة الذهبية لن تُحسب له كثيراً، لأن الدوري الأول في الولايات المتحدة أدنى مستوى من الدوري الإنجليزي والليجا والبوندسليجا والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي.
لكن ميسي أثبت أنه لا يزال قادراً على العطاء على أعلى المستويات في كأس العالم. صحيح أن رودري نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، لكنها كان يجب أن تذهب إلى قائد الأرجنتين لأنه قاد بلاده حتى النهائي الثاني على التوالي.
يمكنك أن تصنّف ثلاثة على الأقل من أهدافه الثمانية على أنها في غاية الأهمية، خصوصاً هدف التعادل المذهل في دور الستة عشر أمام مصر، كما كان أداؤه في الشوط الثاني أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي ساحراً. ولا يرتقي أداء مبابي الشامل إلى مستوى ميسي، رغم أن أيقونة برشلونة بات الآن في التاسعة والثلاثين من عمره. من المرجح أن فرنسا كانت لتبلغ الدور نصف النهائي حتى من دون مبابي، لكن الأرجنتين كانت لتضيع تماماً في غياب ميسي.
كين أيضاً يتفوق على لاعب مدريد، وليس على صعيد الأهداف فحسب. فرأس حربة بايرن وإنجلترا وملهمهما الحامل للرقم 9 يضطلع بدور حيوي في مرحلة بناء اللعب، ويملك القدرة على إيذاء الفرق بطرق متعددة. أما مبابي، الذي يعتمد بشكل كبير على سرعته الخارقة، فهو أسهل في التوقع بالمقارنة. لا أحد أفضل منه في التسلل خلف الدفاعات، لكن أمام الكتل الدفاعية المنخفضة، يمكن للدفاعات الأفضل أن توقف بسهولة روتينه المتمثل في التوغل نحو الداخل من الجهة اليسرى ثم التسديد.
تحول جذري مطلوب
لا أحد يقول إن مبابي مطالب بأن يتحول إلى ساحر يقهر الجميع على غرار ميسي كي يضع يده أخيرًا على الكرة الذهبية. فمجرد الاقتداء بديمبيلي وبذل مجهود حقيقي وشاق سيكون كافيًا لرفعه إلى تلك المكانة.
كان ديمبيلي معروفًا بضعف معدل عمله قبل قدوم لويس إنريكي إلى باريس سان جيرمان، لكن المدرب الإسباني حوّله إلى وحش في الضغط. فازت الكرة الذهبية 2025 بديمبيلي لأنه كان القوة الدافعة في أفضل فريق بأوروبا، وكان إنتاجه المذهل في الثلث الأخير من الملعب نتيجة جانبية لذلك.
وأصبح جناح برشلونة رافينيا لا يهدأ بشكل مماثل عندما يكون فريقه بدون الكرة في ظل فليك، بعدما عانى سابقًا من مشكلاته الخاصة في الحفاظ على الثبات. وسيحتاج مورينيو إلى استخراج هذه الروح القتالية من مبابي إذا أراد ريال مدريد أن يعود إلى حصد الألقاب الكبرى مجددًا.
لكنه قد يخوض معركة خاسرة. فعندما سُئل عمّا إذا كان بحاجة إلى التعلم من مهاجمين معاصرين مثل ديمبيلي ورافينيا، وذلك قبل فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، رد مبابي بغطرسة: "يمكنني أن أقول إنني أسجل أهدافًا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما. لكنني أريد أن أكون ذكيًا وأقول إنني بالطبع بحاجة إلى التطور... حتى وإن كنت أفعل أشياء لا يفعلها الآخرون".
من الواضح أن صاحب الـ27 عامًا لا يزال أمامه بعض النضوج. مبابي لاعب كرة قدم رائع حقق بالفعل أكثر مما يمكن لمعظم اللاعبين أن يحلموا به، لكنه ليس الأفضل في العالم، بعد. وإلى أن يبدأ بوضع الفريق فوق مصلحته الشخصية، سيظل الأمر على حاله.