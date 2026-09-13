بعد أيام قليلة من مشاهدته كيليان مبابي يسجل هاتريك رائعًا قاد به ريال مدريد إلى فوز ساحق بنتيجة 4-1 على ريال سوسيdداد في 26 أغسطس، سُئل جوزيه مورينيو عن رأيه في من يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2026. وعلى طريقته المعهودة، اغتنم الفرصة ليتحدى الآراء السائدة حول الجائزة.

وقال: "أفضل اللاعبين في العالم، هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم، ونحن نعرف من هم: إنهم هنا. بالنسبة لي، هناك لاعب واحد صنع، على المستوى الفردي، التاريخ هذا الصيف".

كانت تلك الجملة الأخيرة إشارة بطبيعة الحال إلى مبابي، الذي أصبح الهداف التاريخي الأول لكأس العالم بعد فوزه بالحذاء الذهبي لبطولة 2026 برصيد 10 أهداف في ثماني مباريات مع فرنسا. ومع ذلك، يُعتبر نجم ريال مدريد متأخرًا في سباق الكرة الذهبية خلف أمثال هاري كين ولامين يامال ورودري وأوليسي، لأنهم جميعًا فازوا بألقاب كبرى الموسم الماضي.

كما يحظى الثلاثي الأبرز في مشوار باريس سان جيرمان نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي وفيتينيا، بحظوظ كبيرة، لكن مورينيو يعتقد أن عملية التصويت المقبولة على نطاق واسع تشوبها عيوب جوهرية.

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا يمكنك منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم. يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى واحد من أولئك اللاعبين الذين سيُفتقدون إلى الأبد عندما يعتزلون، مارادونا، رونالدينيو، رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ميسي، زيدان، إذا أردنا مكافأة دوري أبطال أوروبا، فلنمنحها للويس إنريكي. وبالنسبة للمنتخب الإسباني، فلنمنحها للويس دي لا فوينتي. أفضل لاعب في العالم شيء آخر، وهو ليس في باريس سان جيرمان ولا في منتخب إسبانيا".

مورينيو محق تمامًا في أن الكرة الذهبية ينبغي أن تكافئ في المقام الأول التألق الفردي بدلًا من ارتباطها الشديد بالألقاب الجماعية. ففي العصر الحديث، تحول التصويت إلى مسابقة شعبية بدلًا من أن يكون تقييمًا للموهبة الخالصة والتأثير. لكنه مخطئ في وضع مبابي في المرتبة الأولى بناءً على المعيار الأخير، وفي الإيحاء بأن الفرنسي يستحق أن يُذكر ضمن الفئة نفسها التي تضم عددًا كبيرًا من الأساطير الحقيقية لهذه اللعبة.