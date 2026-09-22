جوزيه مورينيو يعود لـ"حيله القديمة" .. الآن يمكن لريال مدريد نسيان لقب الدوري الإسباني!

في عام 2010، ظهر جوزيه مورينيو في مؤتمره الصحفي عقب مباراة بين ريال مدريد وإشبيلية حاملاً قائمة تضم ثلاثة عشر خطأً مزعوماً ارتكبه الحكم كلوس جوميز. وبعد ستة عشر عامًا، يوم الأحد في ملعب «ميتروبوليتانو»، كان لديه مرة أخرى ما يكفي ليثير غضبه بشأن التحكيم، بعد الهزيمة الساحقة في ديربي المدينة أمام أتلتيكو. هذه المرة، حضر إلى قاعة الصحافة مستعدًا، حاملاً ورقة A4 تحتوي على لقطتي شاشة ملونتين.

قال مورينيو للصحفيين وهو يشير إلى الورقة: «كان بإمكاننا في الواقع تخطي المؤتمر الصحفي، لأن قصة المباراة موجودة هنا». وكانت الورقة تحتوي على صور لمخالفة لي كانج-إن على فيديريكو فالفيردي والتدخل العنيف من كريستيان روميرو على جود بيلينجهام، قائلًا: «هاتان حالتا طرد واضحتان، لكن يجب أن أُثني على لاعبي فريقي. لقد قدموا شوطًا أول رائعًا، بأسلوب راقي وشخصية قوية. وباستثناء أتلتيكو، يجب أن تكون لجنة الحكام سعيدة بهذا الأمر بشكل خاص».

كان هذا مورينيو على طريقته القديمة: سيد التلاعب بوسائل الإعلام، الذي يستغل الشعور بالظلم لتوحيد صفوف فريقه وفي الوقت نفسه صرف الانتباه عن أداء متواضع للغاية.

إلا أنه لا يوجد سبب يذكر للاعتقاد بأن هذا النهج، الذي نجح على الأقل لفترة ما قبل ستة عشر عامًا، سيحقق الآن نفس التأثير مرة أخرى.