ثاني أهم صفقات العهد الجديد.. رودري في برشلونة بروح الأبطال وهيمنة إسبانيا في كأس العالم!

أسدلت إدارة نادي برشلونة الستار على واحدة من أكثر الصفقات إثارة وأهمية في سوق الانتقالات الصيفية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقضي بانتقال نجم الوسط الإسباني رودري إلى صفوف النادي الكتالوني، وذلك بحسب ما أكدته كبرى المصادر ووكالات الأنباء الرياضية العالمية الموثوقة خلال الساعات الأخيرة.

وجاء حسم الصفقة بعد مفاوضات مكثفة قادتها الإدارة الكتالونية بنجاح لتدعيم العمود الفقري لمشروع المدرب الألماني هانز فليك، حيث بات اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 على بعد خطوات معدودة من ارتداء قميص البلوجرانا وقيادة خط وسطه في حقبة جديدة تتطلع فيها الجماهير الكتالونية لاستعادة السيادة الأوروبية الغائبة.



