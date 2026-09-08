تصنيف دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع برشلونة أو بايرن ميونخ منع باريس سان جيرمان من تحقيق لقب تاريخي ثالث على التوالي؟
انطلقت البطولات المحلية، وأُغلقت فترة الانتقالات، والآن حان الوقت لأشهر نشيد في كرة القدم كي يُشعل حماس الجماهير من جديد في مختلف أنحاء أوروبا. تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-27 يوم الثلاثاء، حيث يستعد 36 فريقًا مجددًا لإثبات جدارتهم في مواجهة نخبة ما تقدمه القارة.
يدخل باريس سان جيرمان البطولة بصفته حامل اللقب بعدما توّج بكأس أوروبا للمرة الثانية على التوالي في مايو الماضي، إثر فوزه على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي بودابست. وقد بدا فريق لويس إنريكي في مستوى يفوق منافسيه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك، لكن بعد صيف حافل بالصفقات الجديدة ، من المرجّح أن يواجه منافسة شرسة على اللقب الثالث تواليًا.
لكن مَن الأقدر على منافسة باريس سان جيرمان على العرش الأوروبي؟ سيكون تصنيف القوة الخاص بـGOAL حاضرًا طوال البطولة لمتابعة المرشحين الجادين، مع استبعاد المتوهمين...
على الهامش خارج دائرة الحسابات
ستبدو تصنيفات القوة لهذا الموسم مختلفة بعض الشيء؛ فبدلًا من ترتيب كل فريق من 1 إلى 36، سنحاكي مرحلة الدوري في المسابقة عبر ترتيب أفضل 24 مرشحًا، بينما يبقى الـ12 فريقًا الآخرون على الهامش ينظرون من الخارج.
وهذا لا يعني أن أيًا من هذه الفرق الـ12 لن يتأهل، فدائمًا ما يظهر اسم أو اسمان مفاجئان في الأدوار الإقصائية، لكن هذه الفرق الاثني عشر هي، من وجهة نظرنا، الأقل احتمالًا للتقدم ومواصلة مشوارها الأوروبي بعد الجولة الافتتاحية.
ومن بينها الفريقان اللذان يخوضان البطولة لأول مرة، صباح إف كي الأذربيجاني ولاسك النمساوي، إضافة إلى سلوفان براتيسلافا، الذي يقوده أول مدرب أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لا أحد سوى يايا توريه.
أما بودو/جليمت، الذي هزم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وإنتر في طريقه إلى دور الـ16 في الموسم الماضي، فسيكون إنجازًا كبيرًا أن يكرر هذا المشوار، رغم أنه لم يعد الفريق النرويجي الوحيد في المسابقة، بعد تأهل فيكينغ إف كي لأول مرة منذ عام 1992.
وهناك فرق من دوريات "الخمسة الكبار" في أوروبا يبدو أنها ستعيش أيضًا مواسم أوروبية صعبة، إذ لا يبدو أن فياريال ولانس قادران على شق طريقهما للتأهل.
الفرق الاثني عشر المحكوم عليها بحسب GOAL: إيه إيه كيه أثينا، بودو/جليمت، كلوب بروج، فينورد، لاسك، لانس، صباح، شاختار دونيتسك، سلافيا براج، سلوفان براتيسلافا، فيكينج، فياريال.
24. فنربخشة
بعد إخفاقاتٍ متكررة في التصفيات، عاد فنربخشه إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-09، ويصل وبحوزته تشكيلة مليئة بالأسماء المعروفة لدى عشاق كرة القدم الأوروبية. فقد انضم روميلو لوكاكو وميسون جرينوود وناثان آكي جميعهم إلى النادي في الصيف الماضي، ليشكّلوا الآن جزءًا من تشكيلة تضم أيضًا لاعبين من أمثال إيدرسون ونجولو كانتي وماركو أسينسيو وماتيو جيندوزي،
وفي فترة توليه قيادة النادي للمرة الخامسة، قاد إسماعيل كارتال فريقه إلى فوزٍ يشوبه التوتر على ليون في ملحق التصفيات، وكانت مكافأة فنربخشه ثالث أسهل جدول مباريات، وفقًا لـOpta. لكن ذلك لن يضمن لهم شيئًا، فقد خسروا بالفعل مرتين في مبارياتهم الأربع الأولى بالدوري التركي الممتاز، إلا أن كارتال يأمل أن يظهر حجم الخبرة في دوري الأبطال داخل تشكيلته على أكبر المسارح.
23. نابولي
بالنظر إلى سجل أنطونيو كونتي المتواضع في المسابقات القارية، ربما لم يكن مفاجئًا خروج نابولي من دور المجموعات الموسم الماضي، لكن الكثيرين ما زالوا مصدومين من فشل بطل الدوري الإيطالي آنذاك في حجز مكان ضمن أفضل 24 فريقًا. وقد رحل كونتي منذ ذلك الحين، فيما تم التعاقد مع ماسيميليانو أليجري عقب رحيله عن ميلان.
لم تبدأ الأمور بشكل جيد بالنسبة لأليجري، الذي أشرف على هزيمتين في مبارياته الثلاث الأولى، بينما يغيب حاليًا لاعب الوسط المميز سكوت مكتوميناي عن الملاعب بعد تشخيص إصابته بحالة قلبية طفيفة.
وكان النادي النابولي يأمل أيضًا في مباراة افتتاحية أسهل من استضافة آرسنال، لكنه سيظل واثقًا من قدرته على تحسين خيبة أمله في موسم 2025-26.
22. ليل
ربما فقد ليل نجميه الشابين أيوب بوعدي وماتياس فيرنانديز-باردو لصالح البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لا يزال يقدم بداية مشجعة في ظل مدربه الجديد دافيدي أنشيلوتي.
لقد كان على بُعد هدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما باريس سان جيرمان من تحقيق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات في بداية موسم الليج آن، ويعود إلى دوري أبطال أوروبا في حالة جيدة.
يواصل أوليفييه جيرو الذي لا يتأثر بمرور الزمن قيادة الهجوم مع اقترابه من عيد ميلاده الأربعين في نهاية سبتمبر، وقد انضم إليه في خط الهجوم أياسي أويدا، الذي أنهى الموسم الماضي هدافاً للدوري الهولندي. وإذا تمكن هذان الاثنان من الانسجام بسرعة، فقد يتمكن ليل من تحقيق مفاجأة أو اثنتين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
21. شتوتجارت
يواصل سيباستيان هونيس تحقيق المعجزات مع شتوتجارت، الذي قاده من ملحق الهبوط في الدوري الألماني إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين في غضون ثلاثة مواسم.
وقد برز دينيز أونداف كنجم الفريق في خط الهجوم، بينما يجذب أنجيلو شتيلر وجايمي ليفيلينج خلفه اهتمام أكبر أندية أوروبا.
ومما يصب في مصلحة شتوتجارت أنه، وفقًا لـOpta، حصل على أسهل جدول مباريات بين جميع الفرق المتأهلة الستة والثلاثين.
ويستهل مشواره في مواجهة الثنائي غير المرشح فيكينج وسلوفان براتيسلافا، وهو ما ينبغي أن يتيح له بناء بعض الزخم المبكر، في حين أن أصعب مبارياته على الورق تأتي أمام أتلتيكو مدريد وإنتر.
20. سبورتينج لشبونة
بدأ سبورتينج يصبح جزءًا من المشهد المعتاد في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ الدور ربع النهائي الموسم الماضي بعد أن حجز بشكل مفاجئ مقعدًا ضمن الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، قبل أن يحقق ريمونتادا ملحمية للفوز على بودو/جليمت في دور الستة عشر.
ولا يزال الرجل الذي دبّر تلك المسيرة، روي بورجيس، على رأس القيادة، ولا يزال قادرًا على الاعتماد على المهاجم النجم لويس سواريز رغم صيف مليء بالشائعات حول مستقبله.
ومن الناحية المتعلقة بجدول المباريات، يدرك سبورتينج أنه بحاجة إلى حصد نقاطه مبكرًا إن أراد بلوغ الأدوار الإقصائية مجددًا، إذ ستكون مباراتاه الأخيرتان أمام برشلونة ومانشستر سيتي في يناير.
19. آر بي لايبزيج
بعدما غاب لايبزيج تمامًا عن المشاركة الأوروبية الموسم الماضي، عاد الفريق إلى الطاولة الكبرى بعدما حل ثالثًا في الدوري الألماني. ورغم ذلك، أجرى النادي تغييرًا على مقاعد البدلاء، حيث تولى المدرب الأرجنتيني السابق مارتين ديميكيليس المسؤولية عقب إقالة أوليه فيرنر في يونيو.
وقد استلم تشكيلة فقدت نجمها يان ديوماندي بعد انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف، لكنها ما زالت تملك الكثير من المواهب في خط الهجوم عبر ثنائي الجناح المثير للحماس أنطونيو نوسا ويوهان باكايوكو، إضافة إلى العائد كريستوفر نكونكو. لم يعد الفريق بالقوة التي كان عليها في بداية العقد، لكن لايبزيج سيظل يطمح إلى بلوغ الأدوار الإقصائية.
18. آيندهوفن
على الرغم من تحقيقه انتصارات ساحقة على نابولي وليفربول خلال مرحلة الدوري الموسم الماضي، أخفق آيندهوفن في مسعاه للوصول إلى الأدوار الإقصائية، إلا أن ذلك لم يوقف زخمه إذ توّج بلقب الدوري الهولندي بفارق مريح.
وقد حمل فريق بيتر بوش هذا الأداء إلى الموسم الجديد أيضاً، بعدما سجّل 18 هدفاً في مبارياته الخمس الأولى في الدوري هذا الموسم.
كما نال الفريق واحدة من أسهل مجموعات المواجهات الأوروبية، وسيعوّل على أمثال ريكاردو بيبي وإيفان بيريشيتش وروبن فان بومل لمواصلة أدائهم الرائع في تلك المباريات، بدءاً من مواجهة شاختار دونيتسك يوم الخميس.
17. ريال بيتيس
عاد ريال بيتيس إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإسباني، مواصلاً فرض نفسه كقوة يُحسب لها حساب في إسبانيا تحت قيادة مانويل بيليجريني.
وقد تأكد هذا المكانة بالفوز الذي حققه يوم الجمعة على ريال مدريد، حيث سجل الوافد الجديد في الصيف تروي باروت هدف الفوز في أول أهدافه بقميص النادي.
وقد انضم المهاجم الأيرلندي إلى فريق يضم أيضاً أنتوني وإيسكو وجيوفاني لو تشيلسو، ويُفترض أن يكون لدى بيتيس ثقة في فرصه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.
الخطر الوحيد المحتمل هو أن أصعب مباراتين له، أمام آرسنال وبايرن ميونخ، لن تأتيا إلا في الجولتين الأخيرتين، مما يعني أن أي تعثر مبكر قد يضعه تحت ضغط تحقيق النتائج أمام بعض المرشحين الأوفر حظاً في البطولة.
16. جلطة سراي
وصل جلطة سراي إلى دور الستة عشر في موسم 2025-26 قبل أن يُهزم على يد ليفربول، وقدّم بطل تركيا مستوى قوياً، بما في ذلك فوزان على فريق آرني سلوت. لذا فإن تكرار هذا المشوار يُعدّ الحد الأدنى المتوقع من أوكان بوروك ولاعبيه.
سيتم الاعتماد مجدداً على فيكتور أوسيمين لتسجيل الأهداف، رغم أنه سيغيب عن مباراة الافتتاح يوم الأربعاء أمام سبورتينج بسبب الإصابة.
وانضم إلى المهاجم النيجيري في خط الهجوم هذا الموسم رافاييل لياو، بينما بقي ليروي ساني وإلكاي جوندوجان، حاملين معهما خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا.
15. بورتو
بعد غياب دام عامين، عاد بورتو إلى دوري أبطال أوروبا بعدما توّج فريق فرانشيسكو فاريولي بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي. وقد جعل المدرب الإيطالي بورتو أحد أصعب الفرق التي يمكن التغلب عليها في أوروبا منذ توليه المسؤولية في صيف 2025، إذ لم يستقبل بورتو سوى 19 هدفًا في 39 مباراة بالدوري منذ وصول فاريولي عقب استقالته من أياكس.
ويقود ذلك الخط الخلفي الثنائي البولندي يان بيدناريك ويعقوب كيفيور، بينما يتصدر أندريه سيلفا خط الهجوم في الوقت الذي يتعافى فيه المهاجم الإسباني الموهوب سامو أجيهوا من إصابة خطيرة في الركبة. وسيُختبر مدى التطور الذي أحرزه الفريق تحت قيادة فاريولي أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى، لكن جدول مبارياته يبدو من الأسهل على الورق فيما عدا ذلك.
14. كومو
ربما يكون كومو من الأندية الوافدة حديثًا إلى دوري أبطال أوروبا، وهو النادي الذي لم يكن حتى يلعب في دوري الدرجة الأولى قبل ثلاث سنوات، لكنه لم يدخل المسابقة لمجرد تكملة العدد.
فقد أظهر الوافد الجديد إلى الدوري الإيطالي براعة في الإطاحة بأكبر أندية إيطاليا على مدار الموسمين الماضيين، والآن حوّل فريق سيسك فابريجاس تركيزه نحو التغلب على بعض أفضل الأندية في أوروبا.
كان الاحتفاظ بصانع الألعاب الأرجنتيني نيكو باز أمرًا بالغ الأهمية على صعيد صفقات النادي الصيفية، في حين نقل لاعبون مثل مارتن باتورينا وأناستاسيوس دوفيكاس مستواهم من الموسم الماضي إلى الأسابيع الأولى من موسم 2026-27.
ومن المفترض أن يكون كومو قادرًا على بناء بعض الزخم أيضًا، إذ لن يلاقي أيًّا من منافسيه من المستوى الأول، برشلونة وباريس سان جيرمان، إلا في الجولتين الأخيرتين خلال شهر يناير.
13. أستون فيلا
شهد أستون فيلا تغييرات جذرية بعدما رحل ستة من لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في نهائي الدوري الأوروبي الذي توّجوا به، تاركين أوناي إيمري ليقود ما يُرجّح أن يكون موسم انتقالي، إذ يسعى لبناء فريق جديد يتكوّن في معظمه من صفقات جديدة. ولم يكن الحظ حليف المدرب الإسباني، إذ وصل بعض هؤلاء الوجوه الجديدة وهم يعانون من إصابات، ما يعني أن تشكيلة فيلا التي فشلت في التسجيل في كل من مبارياتها الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ستبدو على الأرجح مختلفة تمامًا خلال شهرين.
وبالنظر إلى سجله في المسابقات الأوروبية، يستحق إيمري أن يُمنح فرصة الشك لصالحه عندما يتعلق الأمر برسم طريق الخروج من مرحلة الدوري، رغم أن تكرار مشوارهم إلى الدور ربع النهائي قبل موسمين يبدو على الأرجح بعيد المنال بالنسبة لفيلا هذه المرة.
12. روما
عادت روما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-19، بعدما صنع جيان بييرو جاسبيريني المعجزات لإعادة الذئاب إلى مصاف القوى الكبرى في كرة القدم الإيطالية.
وتحت قيادة المدرب السابق لأتالانتا، أصبح نادي العاصمة عصياً على الهزيمة بشكل لا يُصدَّق، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي في بداياته بعدما حقق الفوز في كل من مبارياته الثلاث الافتتاحية هذا الموسم.
كان دونيل مالين في الواجهة مجدداً، إذ واصل الهولندي المستوى الرائع الذي قدّمه عقب انتقاله من أستون فيلا في يناير، بتسجيله خمسة أهداف في تلك الانتصارات الثلاثة.
وسيحظى بدعم الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وماتياس سولي، إضافة إلى الموهبة البرتغالية اليافعة رودريجو مورا، الذي انضم قادماً من بورتو خلال الصيف. وقد يكونون أحد الأحصنة السوداء هذا الموسم القادرين على تحقيق مشوار طويل.
11. بوروسيا دورتموند
اكتسب بوروسيا دورتموند سمعة كونه المدرسة النهائية المثالية في كرة القدم الأوروبية عندما مرّ عبره لاعبون من أمثال إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام وأشرف حكيمي في طريقهم إلى النجومية العالمية، لكن مصادر الخريجين النخبة نضبت في السنوات الأخيرة.
ولهذا الغرض، اتجه عملاق البوندسليجا نحو الشباب خلال الصيف، حيث يمتلك نيكو كوفاتش تشكيلة تحتوي على إمكانات شبه لا محدودة.
تم التعاقد مع الموهوبين اليافعين كونستانتينوس كاريتساس وجوان جادو للانضمام إلى نجوم الأكاديمية الصاعدين صامويل إيناسيو وماتيس ألبير، ويعتمد كوفاتش عليهم بالفعل لتقديم المطلوب إلى جانب لاعبين مخضرمين مثبتين مثل فيليكس نميتشا وسيرهو جيراسي. قد تؤدي قلة خبرة دورتموند إلى بعض العروض المتقلبة في أوروبا، لكن ينبغي أن يبقى لديه ما يكفي وأكثر للتأهل بسهولة إلى الأدوار الإقصائية.
10. مانشستر يونايتد
قاد مايكل كاريك مانشستر يونايتد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا خلال فترته المؤقتة المثيرة للإعجاب على رأس القيادة في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكن بدايته كمدرب دائم لم تسر وفق الخطة بالكامل، إذ لم يجمع مانشستر يونايتد سوى أربع نقاط من مبارياته الثلاث الافتتاحية التي بدت سهلة نسبياً في موسم الدوري الإنجليزي.
لا تزال علامات الاستفهام قائمة حول كيفية تعامل فريق يونايتد مع خوض مباريات منتصف الأسبوع بشكل منتظم بعد غيابه التام عن المنافسات الأوروبية في الموسم الماضي، وفي حين ينبغي أن تبرز جودته بما يكفي لبلوغ الأدوار الإقصائية، يبدو التقدم إلى مراحل أعمق أمراً مستبعداً في الوقت الراهن على الأقل.
9. إنتر
ربما كان إنتر أكثر الفرق المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خرج وصيف بطل نسخة 2025 من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام بودو/جليمت ذهابًا وإيابًا.
ونجح كريستيان كيفو في تهدئة الأوضاع بعد تلك الخيبة وتحقيق ثنائية محلية بحلول نهاية عامه الأول في المنصب، وسط قناعة في إيطاليا بأن النيراتزوري سيقدمون مجددًا منافسة أوروبية قوية.
وحقق حامل اللقب الفوز في كل مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإيطالي مع انطلاقة الموسم، فيما تصنّف أوبتا مباريات إنتر في مرحلة الدوري على أنها ثاني أسهل جدول بين جميع الفرق الـ36. ولذلك ينبغي أن يكون حجز مكان ضمن المراكز الثمانية الأولى والتأهل المباشر إلى دور الستة عشر ضمن الأهداف المطروحة.
8. ليفربول
على الرغم من بلوغ ليفربول دوراً أبعد مما وصل إليه في موسم 2024-25، فإنه تراجع بلا شك من حيث مستويات أدائه في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل أن يُقصى على يد باريس سان جيرمان للحملة الثانية على التوالي. والأمل معقود على أن يُعيد أندوني إيراولا كرة القدم الهجومية المثيرة إلى ملعب أنفيلد بعد خلافته لأرني سلوت في القيادة، وقد ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية خلال أسابيعه الأولى في المنصب.
يبدو أن ألكسندر إيزاك يستعيد مستواه بعد موسمه الأول البائس على أرض ميرسيسايد، في حين بدأ فلوريان فيرتز يفرض تأثيراً أكبر على المباريات من مركز صانع الألعاب. ومن المفترض أن يضيف برادلي باركولا بُعداً آخر إلى هجوم ليفربول، فضلاً عن خبرته في كونه جزءاً من حملتين متوّجتين بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين.
7. أتلتيكو مدريد
رغم كل الصعاب، شقّ أتلتيكو مدريد طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يُقصى على يد آرسنال، وسيؤمن دييجو سيميوني بأن فريقه قادر على تحقيق مشوار طويل آخر هذه المرة.
ولن يزداد هذا الإيمان إلا بعد إغلاق سوق الانتقالات، إذ بقي المهاجم النجم خوليان ألفاريز في ملعب ميتروبوليتانو، وإن كان ذلك على مضض إلى حدٍّ ما!
وإذا نجح الأرجنتيني في الاندماج مجددًا، فإنه يمنح أتلتيكو عاملًا مميزًا في خط الهجوم، بينما من المفترض أن يساعد التعاقد مع كريستيان روميرو في تدعيم الدفاع، في حين وصل لي كانج-إن من باريس سان جيرمان لمحاولة تعويض رحيل أنطوان جريزمان. والشيء الوحيد الذي يعيق أتلتيكو هو جدول مباريات صعب للغاية، إذ يُعد الرابع الأصعب وفقًا لـOpta، مع رحلة إلى أنفيلد يوم الأربعاء تمثل مباراة افتتاحية صعبة.
6. مانشستر سيتي
لقد اختفت الآن خصلات شعر بيب جوارديولا ورودري وإيرلينج هالاند الغزيرة، لكن انطلاقة مانشستر سيتي في الموسم توحي بأنه لا يزال أحد الفرق الأصعب على المنافسين، ليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل في أوروبا بأكملها.
فقد تعافى المدرب الجديد إنزو ماريسكا من خسارة موجعة أمام آرسنال في درع المجتمع، ليقود الفريق إلى ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري قبل زيارة بورتو يوم الثلاثاء.
ومع مباريات مقبلة أمام كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، سنحصل على مقياس لمدى قدرة سيتي بحلته الجديدة على منافسة أفضل فرق القارة خلال مرحلة الدوري، ومع ذلك، فبينما يعتادون على أساليب ماريسكا، سيؤمنون بأنهم سيكونون أكثر قوة بحلول انطلاق الأدوار الإقصائية.
5. ريال مدريد
خيّب ريال مدريد الآمال بشكل مؤسف في دوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الماضيين، وقرر الآن الاستعانة بجوزيه مورينيو في محاولة لإعادة الألقاب، سواء المحلية أو القارية، إلى ملعب البرنابيو.
وقد ظهرت بعض المؤشرات المشجعة خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، إذ قدّم كل من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام أداءً لافتًا في الهجوم.
ولا شك أن الفريق الملكي يمتلك أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا بأسرها، بينما يُفترض أن تسهم بعض صفقاته الصيفية في تحسين خط الدفاع.
لكن يبقى السؤال ما إذا كان يمتلك خط وسط قادرًا على الربط بين كل الخطوط، بعد صيف آخر لم يجلب فيه بدلاء لكل من توني كروس ولوكا مودريتش.
4. آرسنال
بعد الخسارة في النهائي في مايو، من المرجّح أن يصل إصرار آرسنال على الفوز أخيرًا بأول لقب أوروبي له إلى ذروته هذا الموسم، خاصةً إذا حسم سباق لقب الدوري الإنجليزي بفارق كبير كما هو متوقع.
ولا شك أن ميكيل أرتيتا يمتلك خط دفاع وخط وسط قادرين على بلوغ النهاية، لكن تبقى هناك تساؤلات حول فاعلية هجوم آرسنال بعد فشله في ضم مهاجم كبير خلال فترة الصيف.
ستكون الخطوة الأولى لآرسنال هي محاولة تكرار مرحلة الدوري المثالية التي قدّمها في موسم 2025-26، لكن بصفته النادي الوحيد الذي أوقع في مواجهة كل من برشلونة وريال مدريد، فمن غير المرجّح أن تسير الأمور جميعها لصالحه خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ومع ذلك، ضعوا بطل إنجلترا في خانة المرشحين الجادين للقب مرة أخرى.
بايرن ميونخ .3
مع تقدم منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، برز بايرن ميونخ ليصبح المفضل لدى الكثير من المشجعين قبل أن يخفق أمام باريس سان جيرمان عقب واحدة من أعظم مباريات الدور نصف النهائي في تاريخ المسابقة.
وبقيادة ثلاثيه الهجومي المتألق المكوّن من هاري كين، ومايكل أوليز، ولويس دياز، كان عملاق الدوري الألماني قد اكتسح كل من واجهه سابقًا، بما في ذلك ريال مدريد في الدور ربع النهائي.
وتمكّن بايرن من الاحتفاظ بكين وأوليسي رغم الاهتمام المُبلَّغ عنه من جهات أخرى، ومن المفترض أن يكون فريق فينسنت كومباني حاضرًا مجددًا بقوة في الأدوار المتقدمة رغم سوق الانتقالات الصيفية الهادئ نسبيًا. ويستهل الفريق مشواره بمواجهة بودو جليمت يوم الخميس.
برشلونة .2
مرّت الآن 11 عاماً منذ آخر مرة توّج فيها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن هناك شعوراً بأنه إذا كان أي فريق قادراً على الإطاحة بباريس سان جيرمان هذا الموسم فهو فريق هانزي فليك.
لقد سيطر البارسا على الموسمين الماضيين في الليجا تحت قيادة المدرب الألماني، لكنه أخفق على الصعيد القاري ويعود ذلك جزئياً إلى خطه الدفاعي المرتفع والطبيعة المكشوفة لخط وسطه.
هناك اعتقاد بأن التعاقد مع رودري قد يكون عاملاً حاسماً في هذا الصدد، إذ لا يوجد لاعب في العالم أفضل من قائد إسبانيا في تعطيل الهجمات المرتدة.
أما لامين يامال ورافينيا فقد بدآ الموسم الجديد بحالة تهديفية رائعة أمام المرمى، ومن المرجح أن يعتمد الفريق على ثنائي الجناحين لقيادة المهمة في هذا الجانب بعد عدم التعاقد مع بديل مثبت لروبرت ليفاندوفسكي.
1. باريس سان جيرمان
بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا في كلٍ من الموسمين الماضيين، يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي في موسم 2026-27، إذ يطمح ليصبح أول فريق ينجح في رفع كأس أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية بخلاف ريال مدريد.
وقد أمضى لويس إنريكي صيفه في تعزيز هجومٍ كان بالفعل استثنائياً، بضم فيران توريس وميكا جودتس ومجنيس أكليوش.
لكن الأمور لم تبدأ بشكل رائع في حديقة الأمراء. فحامل لقب الدوري الفرنسي لم يحقق أي فوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري هذا الموسم، كما خسر كأس الأبطال أمام لانس. ومع ذلك، وكما أثبت باريس سان جيرمان بفعالية كبيرة تحت قيادة لويس إنريكي، فإن العبرة ليست بكيفية بداية الموسم، بل بكيفية إنهائه، وهو لا يزال الفريق الأكثر اكتمالاً على وجه الأرض في الوقت الراهن.