تصنيف دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع برشلونة أو بايرن ميونخ منع باريس سان جيرمان من تحقيق لقب تاريخي ثالث على التوالي؟

ستبدو تصنيفات القوة لهذا الموسم مختلفة بعض الشيء؛ فبدلًا من ترتيب كل فريق من 1 إلى 36، سنحاكي مرحلة الدوري في المسابقة عبر ترتيب أفضل 24 مرشحًا، بينما يبقى الـ12 فريقًا الآخرون على الهامش ينظرون من الخارج.

وهذا لا يعني أن أيًا من هذه الفرق الـ12 لن يتأهل، فدائمًا ما يظهر اسم أو اسمان مفاجئان في الأدوار الإقصائية، لكن هذه الفرق الاثني عشر هي، من وجهة نظرنا، الأقل احتمالًا للتقدم ومواصلة مشوارها الأوروبي بعد الجولة الافتتاحية.

ومن بينها الفريقان اللذان يخوضان البطولة لأول مرة، صباح إف كي الأذربيجاني ولاسك النمساوي، إضافة إلى سلوفان براتيسلافا، الذي يقوده أول مدرب أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لا أحد سوى يايا توريه.

أما بودو/جليمت، الذي هزم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وإنتر في طريقه إلى دور الـ16 في الموسم الماضي، فسيكون إنجازًا كبيرًا أن يكرر هذا المشوار، رغم أنه لم يعد الفريق النرويجي الوحيد في المسابقة، بعد تأهل فيكينغ إف كي لأول مرة منذ عام 1992.

وهناك فرق من دوريات "الخمسة الكبار" في أوروبا يبدو أنها ستعيش أيضًا مواسم أوروبية صعبة، إذ لا يبدو أن فياريال ولانس قادران على شق طريقهما للتأهل.

الفرق الاثني عشر المحكوم عليها بحسب GOAL: إيه إيه كيه أثينا، بودو/جليمت، كلوب بروج، فينورد، لاسك، لانس، صباح، شاختار دونيتسك، سلافيا براج، سلوفان براتيسلافا، فيكينج، فياريال.