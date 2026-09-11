تشافي إسبارت | فليك يعيد اكتشاف فيليب لام من جديد بألوان برشلونة!
وصل أحدث نجوم أكاديمية برشلونة في دور غير متوقّع. لاعب وسط بطبيعته تحوّل إلى ظهير أيمن، بدأ تشافي إسبارت البالغ من العمر 19 عامًا الموسم على الجهة اليسرى من دفاع هانزي فليك، وبدا أكثر انسجامًا مع الفريق الأول يومًا بعد يوم.
بفضل تقنيته الممتازة وقدرته على التحكّم في إيقاع اللعب وتمريراته الإبداعية، يحمل كل ملامح لاعب الوسط النمطي في لاماسيا، لكن قدرته المذهلة على أداء أكثر من مركز جعلته يُوصف بأنه فيليب لام جيله.
زُجّ به في مباراة عالية المخاطر في دوري أبطال أوروبا في أول ظهور له، وتوّج بلقب بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في الصيف، ثم عاد ليتألق في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم.
لقد بدأ بداية جيدة، لكن ماذا يمكن أن نتوقّع من نجم فليك الذهبي الجديد؟ GOAL يلقي نظرة...
البداية
وُلد إسبارت في العاصمة الكتالونية، فهو ابن برشلونة قلباً وقالباً.
انضم إلى أكاديمية الشباب الشهيرة عندما كان في الثامنة من عمره، وبدأ تطوره كلاعب وسط في الفرق نفسها التي ضمت لامين يامال وباو كوباريسي ومارك بيرنال. وفي سن السادسة عشرة، وقد بات معروفاً بقدرته على تعدد المراكز، شارك في دوري الشباب الأوروبي مع فريق تحت 19 عاماً، متنقلاً بين خط الوسط ومركز الظهير الأيمن.
بعد أن تولى جوليانو بيليتي تدريب فريق الشباب، أدى دوراً بارزاً، في مركز الظهير الأيمن غالباً، عندما توّج الفريق بالثلاثية المحلية والأوروبية في موسم 2024-25. وفي الموسم الماضي، سجّل إسبارت هدفاً وصنع آخر عندما فاز الفريق على نيوكاسل بنتيجة 3-2، كما أحرز هدف الفوز أمام باريس سان جيرمان في المسابقة القارية. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تلقّى الاستدعاء من فليك.
وبعد أن أمضى الأسابيع الأولى من الموسم كبديل لم يُشارك، كان اللاعب المحلي على أعتاب أول ظهور له مع الفريق الأول عندما تعرّض لإصابة مؤسفة في الركبة. أبعدته الإصابة عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن فليك لم يجعله ينتظر طويلاً لخوض أول مباراة له مع الفريق الأول.
انطلاقة كبرى
كان برشلونة متأخراً بنتيجة 0-1 أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في مارس، عندما دفع المدرب الألماني بنجم أكاديمية النادي إلى الملعب.
وبدخوله بديلاً للقائد رونالد أراوخو في الدقيقة الثامنة والثمانين، تعامل بشكل جيد مع الضغط. فقد طارد جو ويلوك حتى خط التماس قبل أن ينزلق ليخطف الكرة، ثم نهض بسرعة ومررها إلى لامين يامال. وبعد دقائق، سجّل برشلونة هدف التعادل.
وقال لموقع النادي الرسمي: «عندما رأيت نفسي أدخل إلى أرضية الملعب، لم أصدّق ذلك. لقد استمتعت كثيراً وكانت مشاعري في أوجها».
وبعد خمسة أيام، لعب المباراة كاملةً في الفوز على إشبيلية بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو. وبسبب ضغط الفريق الضيف، لم تُتح له فرص كثيرة مع الكرة وكانت هناك بعض اللحظات المرتبكة، لكنه قاتل على كل كرة عبرت طريقه، وازدادت ثقته في الاستحواذ كلما تقدّمت المباراة.
وعاد بعد ذلك إلى مقاعد البدلاء، حيث شارك في أربع مباريات إضافية فقط في مشوار برشلونة نحو التتويج بلقب الدوري، لكن كان من الواضح أنه لفت انتباه فليك.
وقال: «بالنسبة إلى لاعب شاب مثلي، تعني ثقة المدرب فيّ كل شيء. أنا ممتن له كثيراً. لقد سمحت لي ثقته بي بأن أبقى هادئاً، دون ضغط، وأن ألعب بالطريقة التي أُتقنها».
وكان إسبارت رائعاً في وسط الميدان وركيزةً في التشكيلة الأساسية عندما توّجت إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاماً في ويلز خلال الصيف.
فقد كان يتجاوز اللاعبين بسهولة، ويطارد الكرة، ويحرّكها ببراعة، ليتحكم في مجريات المباريات. وبلمسة ماهرة لتهيئة الكرة، سدّد هدفه الأول عندما فازوا على المستضيف بنتيجة 7-0 في المباراة الأولى، وأتبع ذلك بهدف افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عشرة في نصف النهائي أمام كرواتيا.
وكثيراً ما كان إسبارت يستلم الكرة، ثم يرفع رأسه ليجد كل اللاعبين الأحد عشر المنافسين في مرمى بصره. وسواء كانت تمريرة حاسمة في العمق، أو تبادلاً مع أحد زملائه للتسلل خلف خط الوسط، أو انطلاقة بسيطة تخترق المدافعين، فقد كان يجد عادةً طريقة لصناعة هجمة واعدة.
ولم تتلقَّ إسبانيا أي هدف طوال البطولة، واختير إسبارت ضمن تشكيلة البطولة المثالية. وعاد إلى برشلونة مستعداً لاغتنام لحظته.
كيف تسير الأمور
بعدما تمت ترقيته رسميًا إلى الفريق الأول ومنحه القميص رقم 12، تخلى وفقًا للتقارير عن عطلته الصيفية كي يحافظ على الزخم الذي اكتسبه في بطولة أوروبا. وقد آتى هذا القرار ثماره إذ حظي بالثقة للعب في مركز الظهير الأيمن طوال فترة الإعداد.
وقال: "أشعر بثقة فليك وأريد البقاء في الفريق الأول، عليك أن تستغل الفرص. منذ عودتي من بطولة أوروبا، حاولت أن أقدّم 100 بالمئة هنا وأن أثبت أنني أنتمي إلى هذا المكان وأظهر ما أنا قادر عليه. في الوقت الحالي، أنا سعيد، لكن كرة القدم شأن يتجدد يومًا بيوم، وسأواصل تقديم 100 بالمئة للبقاء هنا."
وبعدما شارك أساسيًا في المباراة الودية أمام برمنجهام، بدا هادئًا في التعامل مع الكرة ولازم رقيبه عن قرب حين حاول فريق البطولة الإنجليزية المهاجمة من الجهة أو التسلل إلى منطقة الجزاء. وسواء لعب كظهير متوغل أو تحكم في إيقاع اللعب من الوسط، أبهرت انتقالاته السلسة فليك، الذي قال لاحقًا إن الشاب "أوضح لنا أنه لاعب من الطراز الرفيع".
لطالما كان مركز الظهير الأيمن نقطة إشكالية لدى بطل إسبانيا. فقد ذهبت مواردهم المالية نحو ضم لاعبين من طراز رودري وأنتوني جوردون وكريم أديمي في الصيف، ما أبقى جول كوندي وجواو كانسيلو الخيارين الطبيعيين الوحيدين الآخرين لهذا الدور.
لكن المفاجئ أن هذا ليس المركز الذي طُلب من إسبارت سدّ الفراغ فيه. فقد أكمل جميع مبارياته الأربع في الليغا حتى الآن كظهير أيسر على حساب أليخاندرو بالدي.
وبدا قويًا أمام إلتشي وحقق أول تمريرة حاسمة له، إذ أرسل تمريرة عرضية قطرية إلى فيرمين عند حافة منطقة الجزاء لتختتم النتيجة بفوز 5-0.
وتلا ذلك أداء جريء بعد أربعة أيام أمام أتلتيك كلوب. فقد رمى بنفسه في الصراعات البدنية، وكان يبني الهجمات، واندفع أحيانًا عبر الوسط بحثًا عن صناعة شيء ما. عرضية ممتازة وجدت رافينيا في موقع رائع داخل منطقة الجزاء، لكن رأسية البرازيلي ارتطمت بالقائم، حارمةً إسبارت من تمريرة حاسمة.
وقال جوان جارسيا عن أدائه الدفاعي في الفوز 2-0: "تشافي إسبارت لا يُصدّق."
وقال فليك: "أنا سعيد جدًا بما أراه، بل حتى متفاجئ قليلًا من طريقة لعبه كظهير أيسر. إنه مركّز دائمًا. لاعب يتمتع بجودة عالية، وفي المواجهات الفردية في الدفاع هو من الطراز الأول. أنا سعيد جدًا به. ومثل كل اللاعبين، لديه مجال للتطور."
وعاد للتناغم مع رافينيا بعد أيام، إذ تسلل إلى المساحة النصفية ليمرر بسرعة إلى القائد، الذي انطلق ليسجل هدف التعادل في الانتصار 5-2 على رايو فايكانو.
نقاط القوة
كانت قراءة إسبارت للعب وتمركزه ووعيه بالكرة من أبرز نقاط قوته خلال صعوده عبر أكاديمية الناشئين كلاعب وسط. هذه الجوانب جعلته مناسبًا للعب في مركز الظهير الأيمن، حيث تطور ليصبح عنصرًا يُعتمد عليه دفاعيًا وهجوميًا.
لا يتهرب الشاب أبدًا من الصراعات البدنية، إذ يواجه الأجنحة عن قرب سعيًا لانتزاع الكرة وتمرير كرة سريعة إلى الأمام.
وهو لا يعمل كظهير يقوم بالتراكب الهجومي، بل يصنع تبادلات دقيقة للكرات ويتسلل عبر الممر الداخلي، أو يراوغ باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يمنح زميلًا له فرصة.
وأوضح قائلًا: «يمكنني أن أكون نوعًا مختلفًا من الأظهرة، لاعبًا يستطيع الربط مع زملائه في العمق بدلًا من أن يكون ظهيرًا جناحيًا».
سواء في خط الوسط أو في مركز الظهير، فإن تمريراته خطيرة، وهو يساعد على الحفاظ على وتيرة عالية عبر قرارات سريعة.
كما كانت قدرته على التأقلم مثيرة للإعجاب، إذ تحوّل من لاعب وسط إلى ظهير أيمن، ثم دُفع للعب في مركز الظهير الأيسر في بداية الموسم.
وقال المدافع كوبارسي لصحيفة ماركا: «لقد رأيتم ذلك جميعًا: إنه مذهل بالكرة، يستطيع اللعب كظهير وفي خط الوسط... وهو دائمًا يؤدي ذلك بشكل مثالي».
مجال للتحسن
لا يزال إسبارت، البالغ من العمر 19 عامًا، في طور النمو البدني، وقد بدا ذلك مصدر قلق كبير في ظهوره الأول بالدوري الإسباني، إذ كان أحيانًا يُزاح بسهولة من قبل المنافسين. ورغم أنه يبدو أكثر صلابة وهيبة منذ عودته من عطلة الصيف، إلا أنه لا يزال في مرحلة التطور.
على مستوى الفرق الشابة، كان يملك الوقت لانتقاء تمريرات خطيرة من المناطق العميقة، لكنه في مواجهة فرق الدوري الإسباني التي تعتمد الضغط العالي، أظهر بوادر ارتباك في التعامل مع الكرة، وأحيانًا يختار التمريرة الخاطئة، فإما يخطئ هدفه أو يمررها إلى زميل يقع بالفعل تحت الضغط.
لا يزال يتأقلم مع إيقاع كرة القدم على أعلى مستوى، وقد يشكّل عبئًا في المباريات الكبيرة، خاصة في مركز الظهير الأيمن حيث سيكون برشلونة مكشوفًا إذا تعثّر.
فيليب لام جديد؟
وقد جعله تغيير مركزه وطبيعته الهجومية وإتقانه في التعامل مع الكرة محل مقارنة مع نجم بايرن ميونخ وألمانيا فيليب لام.
وقال فليك في الصيف: "عندما أشاهد تشافي يلعب، تعجبني حقًا ثقته في التعامل مع الكرة. إنه يذكّرني بفيليب لام، إذ يمكنه اللعب كصانع لعب رقم 6 أو كظهير رقم 2. يعجبني أن أراه مع الكرة وبدونها".
كما أن لام بدأ مسيرته الاحترافية في مركز الظهير الأيسر ثم تألق في الجهة اليمنى قبل أن يحوّله بيب جوارديولا إلى لاعب وسط. وسار مدرب ألمانيا يواكيم لوف، الذي كان فليك مساعدًا له آنذاك، على نهج جوارديولا واستخدمه في ذلك المركز خلال معظم حملتهم المجيدة في كأس العالم 2014.
وبفضل سيطرته الممتازة على الكرة، وقدرته على صناعة اللعب، ومرونته في المراكز، يبدو أن فليك يأمل في تحويل إسبارت إلى لاعبه متعدد المهام، والمؤشرات المبكرة واعدة.
وماذا بعد؟
لعب إسبارت كل دقيقة في أول أربع مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن فليك حرص على عدم إثقال كاهله وأبقاه على مقاعد البدلاء في مباراة الأربعاء التي فاز بها فريقه على فينورد في دوري أبطال أوروبا.
ومن المرجح أن يستمر هذا النهج المدروس مع تأقلم إسبارت مع متطلبات موسم كامل على أعلى المستويات. فقد تقدّم على بالدي في ترتيب الأولويات بمركز الظهير الأيسر، لكن فليك أظهر في منتصف الأسبوع أنه لا يزال يثق في عودة كانسيلو إلى ذلك المركز عند الحاجة.
وقال الشهر الماضي: "في الوقت الحالي، أنا سعيد، لكن كرة القدم أمر يتغيّر يوماً بيوم، وسأواصل بذل 100% من أجل البقاء هنا. من الصعب جداً الوصول إلى هنا، لكن الأصعب حقاً هو البقاء هنا بسبب المعايير العالية التي يضعها هؤلاء اللاعبون.
"في نهاية المطاف، هذا برشلونة، أفضل فريق في العالم، والمتطلبات موجودة كل يوم.
"لا يمكنك أبداً أن تتهاون."
وسواء استقر في نهاية المطاف في مركز الظهير الأيسر، أو عاد إلى الجهة اليمنى، أو انتقل إلى خط الوسط، فإن ذكاءه وتعدد مهاراته يمنحان فليك خيارات قيّمة.