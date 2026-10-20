برشلونة الذي لا يقهر مع يامال "البالوندوري".. باريس سان جيرمان لديه الإجابة الحاسمة!

قبل ما يزيد قليلاً على عام، وعشية استضافة باريس سان جيرمان، زعم بيدري أن برشلونة هو أفضل فريق في العالم، فيما قال لامين يامال العائد إن الفريق في "مهمة" لإثبات ذلك عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا.

لكن في الأمسية التالية على أرض ملعب مونتجويك، وضع باريس سان جيرمان الفريق الكتالوني في حجمه الحقيقي، إذ قلب رجال لويس إنريكي تأخرهم إلى فوز بنتيجة 2-1 على منافسهم الذي لم يكن قد خسر من قبل، بفضل هدف متأخر سجله جونسالو راموش.

قد تكون المباراة مجرد لقاء في مرحلة الدوري، لكنها كانت استعراضاً جاداً للقوة من بطل أوروبا الحالي، الذي وصل إلى كتالونيا من دون خمسة من لاعبيه الأساسيين، بمن فيهم خط هجومه الأول بالكامل. ومن المفهوم أيضاً أن لاعبي باريس سان جيرمان استمتعوا بإطلاق مثل هذه الرسالة المثيرة للإعجاب عن نواياهم، بعد كل تصريحات برشلونة قبل المباراة.

وقال راموش: "إن كنت الأفضل، فعليك أن تُظهر ذلك على أرض الملعب، لا أن تتكلم. نحن أبطال أوروبا؛ لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك". ولم يكن بحاجة إلى ذلك.

فعلى عكس برشلونة، ترك باريس سان جيرمان أقدامه تتحدث نيابة عنه، واعترف مدرب الفريق الكتالوني هانزي فليك بعد الخسارة المؤلمة لفريقه قائلاً: "اليوم، لا جدوى من القول إننا على المستوى نفسه مع باريس سان جيرمان". لكن هل هما على المستوى ذاته الآن؟ فبرشلونة حقاً لا يمكن أن يكون في حال أفضل من هذا وهو يدخل مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس.