بعد أقل من شهر من مطالبته لريال مدريد بأنه "قد حان الوقت لخلع الغشاوة عن أعينهم" والتوقف عن إلقاء اللوم باستمرار على الحكام ورابطة الدوري الإسباني بدعوى "التآمر" ضد النادي الملكي، زعم رئيس الرابطة تيباس أن "إدارة النادي تقود أوركسترا من الأبواق الإعلامية وتلفزيون ريال مدريد يقود الغناء".

وكتب تيباس عبر منصة تويتر: "معزوفتهم دائمًا هي نفسها: اختيار اللقطات التي تناسبهم، وتكرار المظلومية، وتغذية الشكوك، وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأعداء. هذا الأسلوب يذكرنا بآليات الدعاية التي استغلها جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية، والمتمثلة في التكرار المنهجي، وصناعة عدو، وإخضاع الحقائق للرواية المسبقة. المقارنة هنا تتعلق بتقنيات الدعاية تلك، وليست بأيديولوجية معينة أو، بطبيعة الحال، بجماهير ريال مدريد".

وأضاف: "تلفزيون ريال مدريد هو قطعة مركزية في تلك الآلة. أين هو التحليل الكامل للمباريات في كل جولة؟ أين هي الأخطاء المحتملة التي تضر بالأندية الأخرى أو تلك التي تصب في مصلحة ريال مدريد؟ لو طبقوا نفس العدسة المكبرة على كل مباراة، فقد تفسد النتيجة سيناريوهم المعد سلفًا".

وتابع: "لكن السيناريو يتطلب أن يظهر ريال مدريد دائمًا في دور الضحية. وهكذا يصلون إلى حد التطرف في تقديم حتى الحالات الخالية من الأخطاء على أنها أخطاء، واستخدام قضية نيجريرا كتفسير دائم لأي قرار لا يعجبهم. يتم التعامل مع الشبهة على أنها حقيقة مثبتة، وتُكتب النتيجة قبل أن تبدأ المباراة حتى".

ورد ريال مدريد بغضب شديد على المقارنة بجوبلز، وللمرة الثانية في أقل من شهر، طالب باستقالة تيباس. وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمدريد: "يعتبر نادي ريال مدريد أنه من غير المقبول على الإطلاق ومن الخطورة الاستثنائية أن يلجأ شخص يشغل منصبين على أعلى درجة من المسؤولية في كرة القدم الإسبانية إلى المقارنة بأساليب الدعاية للنظام النازي لتشويه سمعة نادينا وإدارته وقناته التلفزيونية. إن التوضيح بأنه لا يشير إلى الأيديولوجية النازية لا يخفف من الطبيعة المهينة للغاية، والمقززة أخلاقيًا، وغير اللائقة مؤسسيًا لتصريحاته".

وأضاف البيان: "تشكل هذه التصريحات حلقة أخرى في سلسلة الهجمات المتكررة من قبل خافيير تيباس ضد ريال مدريد ورئيسه ووسائل إعلامه. من غير المقبول أنه يستغل حتى الأسئلة أو المعلومات أو الآراء الصادرة عن صحفيين لا علاقة لهم بالنادي لتوجيه اتهاماته إلينا، ناسبًا إلينا تصرفات أطراف ثالثة لا نتحمل أي مسؤولية عنها. ومن المثير للقلق بشكل خاص أن يستخدم تيباس هذه التصريحات للتشكيك في الإجراءات المشروعة لريال مدريد وتلفزيون ريال مدريد فيما يتعلق بقضية نيجريرا".

وتابع النادي الملكي: "في ضوء غياب الاستجابة للخطورة الاستثنائية لقضية نيجريرا من قبل المؤسستين اللتين يشغل فيهما خافيير تيباس مناصب بالغة الأهمية، اضطر نادينا إلى التوجه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة للمطالبة بتوضيح كامل للمدفوعات التي قدمها نادي برشلونة على مر السنين لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة المسابقات".

وأردف البيان: "يطالب ريال مدريد أيضًا بإصلاح شامل لمنظومة التحكيم والهياكل الاتحادية للحوكمة والإدارة والإشراف والانضباط، من خلال تجديد الدماء واستبدال أولئك الذين شغلوا مناصب المسؤولية خلال تلك الفترة".

واستطرد: "ومما له دلالة خاصة أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وهي منظمة تضم اللجنة الفنية للحكام، يكرس جهوده لتشويه سمعة ريال مدريد بدلًا من العمل، انطلاقًا من مسؤولياته المؤسسية، على توضيح هذه الأحداث الخطيرة للغاية والتجديد الضروري لكرة القدم الإسبانية".

وأكد البيان: "يُظهر السلوك المتكرر لخافيير تيباس افتقارًا للحياد والاحترام والنزاهة بما لا يتوافق مع مسؤولياته المؤسسية. إن هجماته المستمرة على ريال مدريد وعلى المطالبين بالشفافية والإصلاح تمثل، في نظر نادينا، آفة حقيقية لكرة القدم الإسبانية".

واختتم ريال مدريد بيانه قائلًا: "لكل هذه الأسباب، يرى ريال مدريد أن التصريحات والسلوكيات المتكررة لخافيير تيباس ستكون غير مقبولة في أي مؤسسة رياضية أوروبية تحكمها مبادئ الاحترام والحياد والنزاهة، وأنها تفقده الأهلية مؤسسيًا للاستمرار في شغل المناصب التي يتولاها. وبناءً على ذلك، يطالب ريال مدريد باستقالته الفورية من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني ونائب لرئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

ورد تيباس بالقول إنه "فقد القدرة على عد" المرات التي طالب فيها مدريد باستقالته، وكتب قائلًا: "إنهم يخلطون بين الحياد والاستقلالية. منصبي يتطلب الاستقلالية، وليس السلبية في مواجهة الظلم أو الصمت في مواجهة الهجمات المستمرة وغير المتناسبة والمهينة من تلفزيون ريال مدريد وأتباعه على مسابقتنا. يجب على رئيس رابطة الدوري الإسباني الدفاع عنها، بما في ذلك الدفاع عنها ضد قادة ريال مدريد".

وأضاف: "لقد تحركت رابطة الدوري الإسباني منذ اللحظة الأولى في قضية نيجريرا، وتكرار الادعاء بأننا كنا سلبيين لا يجعله حقيقة. إذا كانوا متأكدين إلى هذا الحد من أن هؤلاء الحكام ما زالوا يعملون تحت تأثير نيجريرا، بعد ثماني سنوات من انتهاء المدفوعات، فما هي الأدلة التي يمتلكونها ضد كل حكم منهم؟ وما هي الشكاوى الفردية التي قدموها إلى الهيئات الوطنية أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ إن المطالبة بمحاسبة نادي برشلونة لا تثبت صحة اتهام موجه ضد كل حكم على حدة، فمقطع الفيديو لا يحل محل الدليل، ووضع الأشخاص في مرمى الاستهداف أمر ينطوي على خطورة هائلة وانعدام للمسؤولية".

وتابع: "فيما يتعلق بإصلاح التحكيم، فقد تم إحراز تقدم ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به. كنت أود أن نمضي بشكل أسرع وإلى مدى أبعد، لكن لا يمكن للمؤسسات أن تفعل كل ما يريده قادة ريال مدريد بناءً على مصالحهم أو مزاجهم أو وضعهم الرياضي أو علاقاتهم مع نادي برشلونة في أي لحظة معينة، كما لا يمكنها تجاهل الأطراف المعنية الأخرى ودعم الغالبية العظمى من الأندية. الإصلاح لا يعني طاعتهم".

واختتم تيباس حديثه قائلًا: "خلاصتي هي أنهم يسعون إلى تدمير المسابقة الوطنية. ما لم يحققوه حتى الآن من خلال دوري السوبر الأوروبي، يحاولون تحقيقه برواية مشوهة عبر وسائل إعلامهم وأتباعهم. إنهم يسمون ذلك إصلاحًا وتجديدًا بينما يهاجمون هيبة المسابقة التي يشاركون فيها. كل هذا له اسم واحد: الترهيب، وتغليفه في بيان رسمي لا يحوله إلى إصلاح".