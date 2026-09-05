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كأس الكونفيدرالية الإفريقية

نظرة عامة على كأس الكونفيدرالية الإفريقية

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كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المباريات والنتائج

الخميس، 9 أبريل
شباب بلوزداد badge
شباب بلوزداد
CRB
0
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
1
انتهت
الجمعة، 10 أبريل
اتحاد العاصمة badge
اتحاد العاصمة
USM
0
أولمبيك آسفي badge
أولمبيك آسفي
أولمبيك آسفي
0
انتهت
الخميس، 16 أبريل
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
0
شباب بلوزداد badge
شباب بلوزداد
CRB
0
انتهت
المجموع 1 - 0
السبت، 18 أبريل
أولمبيك آسفي badge
أولمبيك آسفي
أولمبيك آسفي
1
اتحاد العاصمة badge
اتحاد العاصمة
USM
1
انتهت
المجموع 1 - 1
الجمعة، 8 مايو
اتحاد العاصمة badge
اتحاد العاصمة
USM
1
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
0
انتهت
الجمعة، 15 مايو
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
1
اتحاد العاصمة badge
اتحاد العاصمة
USM
0
انتهت
المجموع 1 - 1
ضربة جزاء 7 - 8
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City5500135815
ف
ف
ف
ف
ف
2Arsenal crestArsenal540184412
خ
ف
ف
ف
ف
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion53111651110
ف
ف
ت
خ
ف
4Brentford crestBrentford523010469
ف
ت
ت
ت
ف
5Leeds United crestLeeds United52307349
ت
ف
ت
ت
ف
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