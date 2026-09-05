كأس الكونفيدرالية الإفريقية
نظرة عامة على كأس الكونفيدرالية الإفريقية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المباريات والنتائج
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الخميس، 9 أبريل
الجمعة، 10 أبريل
الخميس، 16 أبريل
السبت، 18 أبريل
الجمعة، 8 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|8
|15
|2
|Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|4
|12
|3
|Brighton & Hove Albion
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|11
|10
|4
|Brentford
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|5
|Leeds United
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9