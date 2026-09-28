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كأس العالم للأندية

نظرة عامة على كأس العالم للأندية

Ceferin Infantino

يويفا يلاحق إنفانتينو .. دعوى جنائية بشأن خطة فيفا "الملغاة" بشأن بيع كأس العالم

بادر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برفع دعوى جنائية مثيرة ضد الاتحاد الدولي "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو. ويتمحور هذا التحرك القانوني حول اقتراح مثير للجدل، تم التخلي عنه الآن، كان يقضي ببيع حصص تجارية كبيرة في كأس العالم وغيرها من البطولات العالمية الكبرى إلى شركات استثمار خاصة.

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كأس العالم للأندية، المباريات والنتائج

الخميس، 3 يوليو
بالميراس badge
بالميراس
بالميراس
1
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
انتهت
الجمعة، 4 يوليو
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
0
انتهت
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
انتهت
الاثنين، 7 يوليو
فلومينينسي badge
فلومينينسي
فلومينينسي
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
انتهت
الثلاثاء، 8 يوليو
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
السبت، 12 يوليو
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
3
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
0
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
ف
2Bayern Munich crestBayern Munich11005053
ف
3Barcelona crestBarcelona11005143
ف
4Manchester United crestManchester United11004043
ف
5Como crestComo11004133
ف
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أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر.

يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.