أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.