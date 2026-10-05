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دوري جوّي للنخبة تحت 21

نظرة عامة على دوري جوّي للنخبة تحت 21

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جدول التلفزيون

دوري جوّي للنخبة تحت 21، المباريات والنتائج

السبت، 19 سبتمبر
القادسية تحت 21 badge
القادسية تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
2
الأهلي تحت 21 badge
الأهلي تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
2
انتهت
الفيحاء تحت 21 badge
الفيحاء تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
4
النجمة تحت 21 badge
النجمة تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
0
انتهت
الوطن تحت 21 badge
الوطن تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
1
الأخدود تحت 21 badge
الأخدود تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
0
انتهت
الأحد، 20 ديسمبر
الوطن تحت 21 badge
الوطن تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الأنصار تحت 21 badge
الأنصار تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الأخدود تحت 21 badge
الأخدود تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
التعاون تحت 21 badge
التعاون تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الأحد، 24 يناير
نيوم تحت 21 badge
نيوم تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الأخدود تحت 21 badge
الأخدود تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1الفيحاء تحت 21 crestالفيحاء تحت 2133009279
ف
ف
خ
ف
خ
2الاتحاد تحت 21 crestالاتحاد تحت 2133007169
ف
ف
خ
ف
ت
3الخلود تحت 21 crestالخلود تحت 2143017349
ف
ف
ف
خ
4الهلال تحت 21 crestالهلال تحت 21421110557
ت
ف
خ
ف
ف
5الرياض تحت 21 crestالرياض تحت 2132107437
ف
ف
ت
ف
خ
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