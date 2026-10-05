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دوري جوّي للنخبة تحت 21
نظرة عامة على دوري جوّي للنخبة تحت 21
مباشرشاهده
- على stc tv sports HDالهلال تحت 21الوطن تحت 21شاهد هنا >
- على stc tv sports HDالأهلي تحت 21الوحدة تحت 21شاهد هنا >
- على stc tv sports HDالحزم تحت 21ضمك تحت 21شاهد هنا >
دوري جوّي للنخبة تحت 21، المباريات والنتائج
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السبت، 19 سبتمبر
الأحد، 20 ديسمبر
الأحد، 24 يناير
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|الفيحاء تحت 21
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|7
|9
|2
|الاتحاد تحت 21
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|6
|9
|3
|الخلود تحت 21
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|4
|الهلال تحت 21
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|5
|الرياض تحت 21
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|3
|7