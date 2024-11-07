Conference League
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4 - 1
ن م
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P. Stanic 4', 62'M. Pantovic 59', 83'
Hadj Mahmoud 61'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

TSC Backa Topola v لوجانوالنتائج والإحصائيات,