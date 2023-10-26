الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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نيمانيا بيتروفيتش 13'
فيسنزو جريفو 49' (جزاء), 59', 73'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

TSC Backa Topola v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,