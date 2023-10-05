الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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Ifet Dakovac 63'Milos Pantovic 90'
Giorgos Masouras 16'دانييل بودنس 57'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

TSC Backa Topola v أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,