دوري أبطال أوروبا
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0 - 9
ن م
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Sara Daebritz 3'Danielle van de Donk 14'Vanessa Gilles 17', 80'يوجيني لي سومر 21'Kadidiatou Diani 24', 45'Ada Stolsmo Hegerberg 60' (جزاء)Amel Majri 62'
(ش١ 0-6) (ن م 0-9)

Slavia Prague v Lyonالنتائج والإحصائيات,