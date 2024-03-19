دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Andreia Faria 43'
Delphine Cascarino 63'Sara Daebritz 79'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

SL Benfica v Lyonالنتائج والإحصائيات,