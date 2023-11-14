دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Maria Mikolajova 68'
Rakel Engesvik 57'Natasha Anasi 79'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

SKN St. Poelten v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,