دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Manuela Giugliano 88'
Tabita Chawinga 26'Marie-Antoinette Katoto 67'Korbin Albert 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

Roma v Paris Saint Germainالنتائج والإحصائيات,