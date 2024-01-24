دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
Valentina Giacinti 33'Manuela Giugliano 90' + 3'
Lea Schueller 87', 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

Roma v Bayern Munichالنتائج والإحصائيات,