دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Olga 10', 79' (جزاء)
Niamh Charles 41'Samantha Kerr 74'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

Real Madrid Femenino v Chelsea FC Womenالنتائج والإحصائيات,