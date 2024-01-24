دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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Marie-Antoinette Katoto 7', 25'Grace Geyoro 40'
Romee Leuchter 31'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

Paris Saint Germain v Ajaxالنتائج والإحصائيات,