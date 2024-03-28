دوري أبطال أوروبا
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3 - 0مجم 5 - 1
ن م
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Tabita Chawinga 27'Korbin Albert 70'Marie-Antoinette Katoto 74'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

Paris Saint Germain v هاكينالنتائج والإحصائيات,