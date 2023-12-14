دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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Julie Dufour 4'Gaetane Thiney 6'
Caroline Moeller Hansen 53'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

Paris FC v Real Madrid Femeninoالنتائج والإحصائيات,