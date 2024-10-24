دوري المؤتمر الأوروبي
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5 - 1
انتهت
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تمار سفيتلن 5'ايفان برنيتش 30'S. Seslar 34'A. Kucys 51', 77'
ديميتريوس بيلكاس 75'
(½ 3-0) (انتهت 5-1)

NK Celje ضد Istanbul Basaksehirالنتائج والإحصائيات,