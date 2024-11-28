Conference League
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3 - 3
ن م
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D. Zec 7'J. Nieto 54'A. Dieguez 80' (هدف عكسي)
A. Pululu 34'خيسوس إيماز باييستي 71'K. Hansen 78'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3)

NK Celje v ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,