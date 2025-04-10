دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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لوجان ديلورييه تشوبيت 68' (ضربة جزاء)
لوكا رانييري 27'رولاندو ماندراغورا 62' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

NK Celje ضد فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,