Conference League
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5 - 1
ن م
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T. Svetlin 5'I. Brnic 30'S. Seslar 34'A. Kucys 51', 77'
D. Pelkas 75'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

NK Celje v إسطنبول بي.بي.النتائج والإحصائيات,