الدوري الأوروبي
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0 - 2
انتهت
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فرانكولينو 39'إدوارد شيلوفيا 89'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

Maccabi Tel Aviv ضد إف سي ميديلاندالنتائج والإحصائيات,