دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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Kadidiatou Diani 80'Melchie Dumornay 85'Amel Majri 86'
Marie-Antoinette Katoto 44', 48'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2)

Lyon v Paris Saint Germainالنتائج والإحصائيات,