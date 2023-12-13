دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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Kadidiatou Diani 6', 48'Ada Stolsmo Hegerberg 23'
Justine Kielland 73'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

Lyon v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,