دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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V. Bergamaschi 6'S. Cantore 56'E. Kullberg 64'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

Juventus v فاليرينجاالنتائج والإحصائيات,