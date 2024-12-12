دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 1
انتهت
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دنيز 6'ميجيل كريسبو 18'كريستوف بياتيك 68'
ماتياس هونساك 61'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

Istanbul Basaksehir ضد هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,