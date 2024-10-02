دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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كريستوف بياتيك 45' + 2'
لويس شاوب 43', 46'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

Istanbul Basaksehir ضد رابيد فييناالنتائج والإحصائيات,