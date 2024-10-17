دوري أبطال أوروبا
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1 - 6
ن م
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A. Staskova 76'
H. Cissoko 7'V. Giacinti 24'إيميلي بوسشارد هافي 54'M. Giugliano 59'M. Pandini 84'A. Corelli 87'
(ش١ 0-2) (ن م 1-6)

Galatasaray v روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,