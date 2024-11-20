دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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J. Ravensbergen 29'S. te Brake 90' + 6'
L. Caicedo 45' + 2'S. Bruun 71'A. Redondo 90' + 4'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

FC Twente v ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,