Conference League
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1 - 3
ن م
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Matheus Aias 45' + 4'
I. Chebake 23'G. Kostadinov 89'D. Abagna 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

FC Noah v أبويل نيقوسياالنتائج والإحصائيات,