Conference League
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1 - 4
ن م
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T. Lungu 26' (جزاء)
J. Correia 33', 53'Jaja 37'M. Name 82'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

CS Petrocub v أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,