دوري أبطال أوروبا
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0 - 2مجم 1 - 2
ن م
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Aitana Bonmati 25'Fridolina Rolfoe 75' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

Chelsea FC Women v برشلونهالنتائج والإحصائيات,