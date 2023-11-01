كأس ملك إسبانيا
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0 - 12
ن م
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John Patrick 7'Mason Greenwood 15', 54'Anthony Lozano 30'Jordi Martin 33'Oscar Rodriguez 35', 56', 63'Domingos Duarte 68'Juanmi Latasa 73'بورخا مايورال 78', 85'
(ش١ 0-5) (ن م 0-12)

CF Tardienta v خيتافيالنتائج والإحصائيات,