كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
ن م
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Largie Ramazani 14'Marko Milovanovic 45'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

CF Talavera de la Reina v ألميرياالنتائج والإحصائيات,