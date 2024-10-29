كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
ن م
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راؤول دي توماس 43' (جزاء), 48'أوسكار تريخو 45'S. Guardiola 68'E. Eto'o Pineda 88'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

CD Villamuriel v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,