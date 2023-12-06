كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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Ivan Ramos 20'
Alex Bermejo 8', 44'Kevin Appin 54'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

CD Arenteiro v بورجوسالنتائج والإحصائيات,