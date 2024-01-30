دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Giulia Gwinn 36'Sydney Lohmann 75'
Tabita Chawinga 73'Georgia Stanway 88' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

Bayern Munich v Paris Saint Germainالنتائج والإحصائيات,