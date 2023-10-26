Conference League
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1 - 2
ن م
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Edvin Kuc 8'
كامو هوفانيسيان 7'أبزال بيسيبيكوف 23'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

Ballkani v لوكوموتيف آستاناالنتائج والإحصائيات,